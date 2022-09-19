我身邊有不少沒有英文基礎的中老年華裔 移民，他們來美國很多年了，雖然努力學習說英文，但是收效甚微，老了還不會講英文的大有人在。他們看病需要會講英文的華人 做翻譯，開車出門小心翼翼，怕出事不會和警察說英文；出門旅遊也困難重重，面對外面精彩的世界望而卻步，只好辜負大好時光蝸居在家。

老年華人會說英文，不僅坐飛機、郵輪方便，還可以參加各種社會活動，如做陪審團成員和參加社區服務，都很有意義，還更有機會挑選自己喜歡的工作上班。

我就遇過幾位白髮蒼蒼的華裔老人，他們已經退休 了，但是在離家附近的醫院或者診所擔任語言翻譯工作，有一位老先生，走路十分鐘就可以到一家診所當翻譯，說說西洋話就能賺錢，非常輕鬆，也讓自己的退休生活更加豐富多彩，人生更有價值。

但是英文不好的華人，平時就比較少和外界交往，到老年就更沒有工作能力了，待在家裡很難找到自己喜歡的娛樂活動，而打麻將就是他們的最愛。

在國內打麻將輕而易舉，在美國華人往往是居住分散，打麻將也不是那麼容易找到同夥，於是有的華人就抱團成立麻將館，或者是在同鄉會打麻將。華人同鄉會往往是棋牌遊戲的娛樂場所。

但是這種最平凡的興趣活動也充滿風險，因為現在美國社會治安不好，麻將館和同鄉會被歹徒盜竊和搶劫的事時而發生。

今年，西雅圖有家華人同鄉會就多次遭到搶劫，卻沒有向警方報案。很多華人奉行中庸之道，希望晚年歲月靜好，被搶劫損失不是很大的話，就不想報案把事態搞大，這可能也是使歹徒更加放肆的原因，把華人當成可以隨意宰割的羔羊。

據今年八月份媒體報導，七月底和八月初不到十天之內，西雅圖華埠發生兩起針對華人的武裝搶劫案。令人意料不到的是，因為打麻將的華人都聽不懂英文，當歹徒持槍入室還茫然不知，直到錢被搶了，才恍然大悟，有的老人幾乎被打得失去知覺。

現在喜歡打麻將的不止是華人，很多美國白人老年婦女也喜歡打麻將。我們社區中心就有麻將活動，有趣的是華人喜歡和華人玩，白人也喜歡和白人玩。

如果美國人聚集在自己的場館下棋或者打麻將的話，歹徒可能就沒有那個膽量了，據說有的華裔場館因為被搶劫關閉一段時間。如果是老美的場館，可能就不必關閉了，很多老美隨身有槍，敢冒生命危險搶劫的歹徒不敢貿然造次。

打麻將不必說英文，但是會說英文的話，即使麻將的水平不高，內心一定更加淡定，被搶劫不敢報案的原因，往往是語言上的困難，語言流利了，不僅可以及時報案讓警方介入破案，也會減少搶劫的發生。

但是老年華人，無論怎麼努力，語言關是過不了，怎麼辦？