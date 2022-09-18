萊拉在她長達二十多年的空姐生涯中，經歷過無數令她印象深刻的故事，至今最讓她難忘的是幾年前，在一班從紐約飛往西雅圖 的航線 上，一位約九十多歲的瘦弱老太太緩步邁入機艙，萊拉見她顯然是單獨一人搭機，便主動協助她找到座位後安頓她坐下來。

不多久老太太起身離座，然後來回踱步，似乎有點迷惘地在找尋她的座位，這一切正好被一位準備前往商務艙的高大中年男士瞧見了，他沉思了片刻，轉身對萊拉說：「請妳安排那位老太太坐我的商務艙位置，我去坐她的普通艙座位。」

萊拉雖感到錯愕，但隨即從男士的眼光中見到他的誠意，便點點頭請他隨同走到老太太身邊。萊拉告訴老太太：「這位先生要與妳交換商務艙的座位，好讓妳在這六個多鐘頭的旅程中能坐得舒適些。」老太太聽說後，難以置信地睜大雙眼、抬起頭看著男士、雙手緊緊握著他的手激動地說：「你真是個善良的年輕人，我這一輩子從來沒有坐過商務艙，謝謝你！」隨後她便欣喜地由另一位空姐引領到前面的商務艙去了。

機上的乘客目睹了這出乎意料的一幕，竊竊私語著，其中有一位女士對鄰座的旅客低聲說：「好一個善良的人！但看他魁偉的體型，普通艙的座椅想必委屈了他。」

萊拉早已胸有成竹，她不假思索地對善心男士說：「先生，你若願意，機艙後面我們有兩個相連的空座，我想你坐那裡會比較舒適些。」男士欣然接受了萊拉的善意。

消息不脛而走，旅客紛紛起立鼓掌，也有人對著男士豎起了大拇指，瞬間機艙內彌漫著和諧溫馨的氛圍。

這讓我聯想到發生於三年前另一則膾炙人口的故事。在西班牙舉辦的自行車競賽中，參賽選手埃斯在距離終點只有三百米時，已經是位列第三名了，不幸他的車胎在那一剎那間突然爆裂，但他並未放棄比賽，而是迅速冷靜地將自行車扛在肩上，繼續快步衝向終點。

在他後面僅差幾十秒之距的競爭對手納瓦，本可輕易地踩著自行車，超越過埃斯而贏得銅牌的，但是納瓦當下放慢了行車速度，尾隨在埃斯後面，拒絕超越他，最後雙雙一前一後抵達終點線，完成了比賽。

當兩人通過終點時，觀眾群爆發出熱烈的掌聲，大家為兩名選手高尚的體育節操而喝采。

結果埃斯取得了銅牌，更令人驚訝的是，埃斯當場將獎牌轉送給納瓦，但遭到納瓦婉拒，納瓦的理由是：他不能在快到終點時，趁人之危去超越一個爆胎對手取勝，這樣是不道德的。

納瓦秉持著公平及互相尊重的原則，表現了運動家的風度，強調「寧可有光明的失敗，絕不取不榮譽的成功」。

這兩位謙謙君子的風範，贏得了賽場內外群眾的一致好評。他們體現了做人的胸懷與境界，印證了人性的真善美，才是世間持久不變的真理與價值。