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英女王加冕

巫嘉清

那天傳來英國女王伊麗莎白二世以九十六歲高齡辭世的新聞。她在位七十年，勤政愛民，贏得全球的敬愛，雖然子孫後代為她帶來許多遺憾的醜聞，但也無損她自身的廉潔自律。

不禁想起她在一九五三年的加冕典禮，那時我們在香港，我還在念小學四年級，香港是英國殖民地，慶祝英女王加冕是盛況空前的大節慶，政府有很多紀念禮物贈送市民，學校也分贈品給學生們，我最記得我拿到一個大銅杯，外面是女王夫婦的圖像及官式英女王伊麗莎白二世加冕日期，其他有筆筒及文具。在加冕那天，學校不上課，大家都熱鬧地在街上行行走走拿紀念品。

在電視上看到香港當天路邊人潮擁擠，爭看遊行慶祝節目，慶祝儀式在中環皇后廣場由港督閲兵揭幕，到處都張燈結綵，「天佑女王」及「女王萬歲」的大幅廣告牌也到處出現。閱兵後跟著華人社團旗旌飄飄領頭開路，鑼鼓喧天，鞭炮飛揚，長長的金龍及麒麟舞動，跟著有踩高蹺隊，再有八仙過海，觀音菩薩坐在蓮花座上的花車巡遊。一整天熱鬧到晚上，中環海邊大廈更是燈火闌珊，最後大放煙花宣告結束加冕日的慶祝。

記憶中，香港再也沒有什麼大喜慶可以比得上那年的盛況空前，七十年後的今天，雖然大英帝國衰敗，但日不落國到底還是內涵豐富的強國之一，女王在位七十年，還是贏得國民愛戴，功成身退，祝福她天國安息。

香港 英國女王 遊行

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