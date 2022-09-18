每每講到吃醋，總是會讓人聯想到「忌妒」，好像心眼小，看不得人好似的。不曉得這樣的用語跟醋的「酸」味是否有關係，因為酸，所以心裡就不平，講話酸，語氣酸，都是「醋」的錯。

記憶裡第一次吃醋，是父親做涼拌黃瓜，他把小黃瓜拍碎，拌蒜頭，淋上醬油、麻油和烏醋，醋的酸味把所有的味道融合在一起，夏天的時候吃起來特別涼爽，常常一端上桌，就被我們姊弟四人一掃而空，尤其咬在嘴裡咖滋咖滋的爽脆聲，其他的菜餚都比不上它的誘惑力。父親的醋拌小黃瓜衍生出很多菜譜，加上涼粉，細麵可以當作主食；將豆腐煎黃，加點醬油和糖紅燒，收汁後，和醋拌小黃瓜和在一起，說有多好吃就有多好吃。

到美國後，我把父親的醋拌小黃瓜絕活也帶來，我常常煮一鍋麵，倒掉熱水後沖涼水，保持麵的韌勁，然後拌入基本醬料，醬油、麻油和烏醋，盛盤後，加入已做好的肉燥，最後放入切細的小黃瓜和細蔥。我跟孩子說，如果有家傳食譜，這道菜就是，以後他們可以做給後代的子孫吃。不用肉燥也可，煎個牛排、魚排、雞排都可，百搭呀！簡單又美味。

這道醬汁我也用在蔬菜 上。苦瓜、四季豆、花椰菜、芥藍菜和茄子等，蔬菜在熱水裡燙熟就可撈起，作法像以上的麵條作法一樣，一個醬汁，變化萬千，吃得孩子們齒頰留香。我試過很多次不加醋，發現味道差別很大，一旦加上醋，味道加級。

水餃、酸辣湯、麵線這些一定要加醋，我也用醬油、麻油、醋這個基本醬汁取代沙拉醬，只要比例調好，沙拉會變得非常好吃，而非平常的美式口味。

在美式超市和中國超市都可以買到各式各樣的醋，而到了美國，我愛上義大利 的黑醋Balsamic Vinegar，雖然都是黑醋，但是味道和烏醋不太一樣，烏醋有特殊的香味，酸是酸，但不是挺酸；義大利的黑醋的餘味比較久，吃完後，感覺會在嘴裡留很長的時間，而且有種越吃越甜的感覺。

義大利黑醋最普遍的吃法是做成法國麵包的沾醬，非常簡單，橄欖油加黑醋，再加入少量的黑胡椒就可以了，沾著吃不用吃別的菜就滿心歡喜。我常吃的午後點心是熱燙一下小番茄，去皮後切小丁，九層塔切碎，然後混在一起加鹽、胡椒粉、橄欖油，然後再加很多的Balsamic Vinegar。一湯匙一湯匙放入嘴裡，好香啊！舀一點番茄放在斜切薄片的法國麵包上，唉呀，人間美味都比不上。

因為很喜歡Balsamic Vinegar，做菜時，我也會用它取代黑醋；不曉得是心理作祟，還是真的不一樣，做東方菜時，還是要用烏醋比較對味，用義大利黑醋，雖然有醋味，味道也不差，但就是沒有印象中應該有的味道。或許是習慣成自然，長久以來的吃法限制住了使用的多樣性，做菜、吃菜，不單單是做菜、吃菜，在喚起味蕾的同時，也喚起了心中深處的回憶與感情吧。

朋友們知道我喜歡吃醋，總是調侃我是不是在性情上也是愛吃醋，這時候，我總是挺身而出為「醋」辯護，此醋非彼醋。我其實也很享受朋友們的訕笑，畢竟能成為「吃醋」的代表，也是要有點功力的。

吃醋除了增加菜餚的風味，現代醫學 也認為吃醋可以提高食慾，幫助消化，也有養顏護膚等功效。吃醋對身體好，但凡事過與不及都不好，所謂的中庸之道也可用在飲食上，只要適度的吃醋，就有保健養生的功效。醋是家庭常用的調味品，醋的用途多，建議大家一起來吃醋。