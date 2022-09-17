要不是因為白天班的看護被她兒子傳染新冠肺炎 ，不能來照顧妻，由我自己照顧她一整天，從早上七點夜班看護下班，一直到晚上九點夜班看護再來上班為止，整整十四個小時都由我自己照顧妻，我也很難體會到照顧一個躺在床上的失智 症病患是多麼辛苦的工作。

妻已經失智十四年了，妻在兩年前的六月底，有一天早上突然發高燒到攝氏四十度，全身顫抖不停還咬牙切齒，情況非常緊急，看護趕緊要我叫救護車，把妻送到附近的醫院急救。因為那時正好新冠肺炎疫情嚴重，妻被送進醫院後家人是不准到醫院探視的，只能透過家庭醫師通知在醫院的情況，令我整天擔心，因為妻那時已有六年不會說話，無法和醫護人員交流。

在經過十五天的住院治療，又因妻已經無法吞嚥，在肚子上開了餵食管，出院返家後只能躺在床上，連翻身都需要有人幫忙，更換尿布、餵食當然都需要靠看護照顧。很不巧的是，本來整天照顧妻六年的看護，在妻出院回家一年多後，因看護自己先生突然中風 ，她必須辭去工作照顧先生。因願意工作一整天的看護很難找，我只好分三個時段分別聘請三班看護來照顧妻。

這一年多來，看護也換過幾位，三班看護也因為不容易順利交班，改為日班和夜班，之間的空檔由我自己照顧。這樣一共有三個人輪流照顧妻，基本上也比較輕鬆一點，工作上的責任也比較能清楚畫分。因為妻無法自己下床，整天躺在床上，我另外雇用復健師和推拿師，每星期各來一次，給妻做復健和全身推拿，因此妻的健康狀況除了腦部的病變無藥可醫，身體的其他部分還算健康。

有時候人算真的不如天算，白天班的看護突然告知，她的三歲半小孩在幼兒園被感染新冠肺炎，她必須請假幾天照顧她的小孩，沒想到第三天看護來簡訊說她自己也被感染出現症狀，在完全康復之前無法來照顧妻了。因為這位看護受過護士訓練，而且非常有愛心和耐心，如果另外請人取代她，不見得可以找到更好的人，所以我決定暫時自己照顧妻，等這位看護身體康復後再來工作。

在早上七點夜班看護下班後，由我自己照顧到晚上九點，等夜班看護再來上班時交班，整天十四個小時由我自己來。照顧妻，每兩小時需幫妻翻身，每三小時需幫妻更換尿布，如果有大便，還需要幫她洗屁股。上午九點多，要給妻喝蔓越莓果汁和水；中午十二點要給妻喝一種含纖維的配方營養奶，這是妻的主食，一天四罐；到了下午三點多，再給妻喝一次蔓越莓果汁和水、下午六點再餵食一罐配方營養奶。這樣一直到晚上九點，才交班給夜班的看護照顧。

本來白天班的看護還會在早上時間抱妻下床坐輪椅，推她到後院曬太陽、呼吸新鮮空氣兩個小時，但是因為我的脊椎出了毛病，無法單獨抱妻下床坐輪椅，很擔心如果時間太長，不知道會不會影響到妻的健康?

我自己這樣一整天照顧妻，一下子一個星期就過去了，才體會到當全天的看護真的是很不容易，不但需要體力，還需要有很大的耐心和愛心，任何細節都疏忽不得，才能照顧到無微不至。

現在只能希望白天班的看護能早一點康復，回來照顧妻，讓我這把老骨頭能夠有喘息的機會。