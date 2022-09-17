二○○七年，我和老伴在科羅拉多州 朗蒙特兒子家小住期間，一天早上，在後院草坪櫻花樹下發現了一隻邊叫邊痛苦掙扎的黑色小鳥，看樣子好像是在跟爸媽學習飛翔時，不知什麼原因跌落下來的。我和老伴都是愛鳥一族，她看著小鳥可憐，便走到樹下，小心翼翼地把牠拾了起來，放在了離地約一米半高、餵食器旁的樹叉上，以便牠爸、媽能及時發現來救援牠。

這一幕恰恰被在屋頂上焦急的老鳥看到，牠竟不識好歹，把正在設法拯救牠孩子的我們，當成了加害牠孩子的敵人，緊接著牠在屋頂上急速地飛來飛去，邊飛邊聲嘶力竭地嘰嘰喳喳叫個不停。霎時間屋頂上飛來了七、八隻牠的同類，在院子上空邊嘰喳邊盤旋，黑壓壓一片，大有伺機向我們攻擊之勢，看來一場人鳥之戰是不可避免的了。我和老伴學問淺，都沒有春秋時期公冶長先生懂鳥語的本領，無法與牠們理喻，心想惹不起，還躲不起嗎？三十六計，走為上策，便趕快進屋躲了起來。

誰知，我和老伴掛免戰牌的戰術，鳥兒並不買帳 ，牠們繼續在空中騷擾，嘰嘰喳喳吵得六神不安，這時老伴便後悔不該設法救牠們的孩子，氣憤地說：「好心當了驢肝肺，早知這樣還不如不把小鳥拾起來呢，反正牠死活又不干咱的事。這倒好，給牠救起了孩子，反而受到威脅，恩將仇報。」

正在這時，門鈴響了，我開門出去一看，是快遞送來的郵件，我彎腰拿起郵件，正要往屋裡走，在空中盤旋的兩隻黑鳥，一前一後朝我俯衝而來，說時遲，那時快，幸虧我發現較早，迅速將頭低下，躲過了一劫，牠們再次俯衝下來時，我已走進了屋裡。老伴嘴裡雖說後悔救鳥，但她卻有顆菩薩般的心腸，還老惦記著那隻小鳥的安危，便從後門悄悄走向草坪去看，原來放在樹叉上的小鳥，不知什麼時候已無影無蹤，可能已被老鳥救回了；老伴剛要轉身回屋，幾隻黑鳥又輪番從她頭頂上方掠過，嚇的她左閃右躲快步跑回了屋內。

這場以我們免戰而告終的人鳥之戰，一直持續到第二天，黑鳥們還多次光顧，幸好我和老伴除受到驚嚇外，身體沒受到傷害，但兩天的日常生活卻受到了干擾。牠們雖不識好人，但未必是蓄意誣賴，只是一場誤會而已。我們的愛鳥之心不會因此動搖，仍會一如既往地把牠們視為朋友，只是這批以我為敵的黑鳥，至今我還不知道牠們的芳名呢！