周末與家人帶小孫兒出外遊玩，聽說位於舊金山 東灣提爾敦公園（Tilden Regional Park）的南端紅木谷內，有個坐小火車遊樂項目，很受孩子們喜愛，於是我們驅車前去。

提爾敦公園位於海岸山脈之中，與舊金山隔海相望。站在山巔上向西眺望，腳下是連綿起伏的峰巒，林木蔥蘢、色彩斑斕；遠處舊金山海灣，波光粼粼水天一色；海灣西岸的舊金山市區，樓宇聳立氣勢恢弘，暗紅色的金門大橋 橫鎖海灣的出口，在海光山色中隱約可見，真是一幅景色壯麗的圖畫。我摟著孫兒指點各處景物，結合平時向他講授的知識，趁機又給他上一堂真實的地理課。

觀罷美景，我們直奔今天主題：去紅木谷坐小火車。此遊樂設施位於一山崗稍凹處，車站是一間黃色的管理兼售票小木屋，屋前有一個小月台，月台圍欄外已排起等候坐車的隊伍，其中大多是興奮的兒童。我們花十四元買了一張可坐五人次的套票，便加入等車人龍中。

很快傳來氣笛長鳴聲，接著一台灰黑色的小巧蒸汽機火車頭從樹叢中露出，後面拖著多節載滿乘客的開敞式小車卡。這套小火車遊樂設施，是由一位名叫埃里克‧湯姆森的機械工程師於一九五二年建造，當時採用十二英寸的軌距，機車僅能拖引六個車卡；後來隨著乘客量不斷增加，線路逐漸加長，軌距也加大到十五英寸，並可拖引十幾節車卡。

待車上的乘客落畢，我們帶著興奮不已的小孫兒隨眾有次序地坐上一節小車卡，靜待火車出發。不一會，小木屋鐘聲敲響，跟著一聲汽笛長鳴，滿載乘客的小火車噗哧噗哧地開始啟動，在車上孩子們的歡笑聲和月台管理員的親切招手下，小火車逐漸加速，向密林深處奔去。

小火車在葳蕤的紅木林山中左拐又轉地穿行，行駛彎道時所産生的離心力，讓小乘客們感到既興奮又開心；當小火車走過一座橫跨山崖的小木橋，由於我們坐的是開敞式的小車卡，竟産生一種懸在空中的感覺，我不由下意識地摟緊小孫兒，誰知小傢伙卻正微笑著與橋下的行人互相揮手致意。

突然小火車又鳴響汽笛，提醒乘客即將進入一個小山洞，當小火車駛入洞內，眼前頓時漆黑一片，隆隆的響聲也放大數倍，小孫兒隨著車上孩子們開心地放聲尖叫，受此氣氛感染，許多大人也附和著叫喊起來。車出山洞，天地又是一片光明，透過繁枝綠葉的間隙，可望見遠處連綿起伏的山巒，在陽光下披金掛彩似地緩緩移動，景色秀美令人心曠神怡。

十五分鐘後，小火車又回到了車站月台邊。下車後小孫兒仍意猶未盡，一邊說還想再坐一次火車，一邊向著等車的隊伍跑去。