想到放手竟是那麼地困難，心口那麼緊痛，眼中似有滿滿的淚水卻又濃密地滴不出來；是因為這一切都來得太快太突然，你尚未把我磨累得精疲力盡、心甘情願地放下你的手？

事發前兩天，你如往常般疼惜我晚上要上課，不要我太忙累，就帶我去餐廳吃飯。你坐在對面，放下碗筷，笑瞇瞇地看著仍在嚼食的我，說道 ：「只要老婆喜歡，什麼都好吃！」 走出餐廳，看到一位需人攙扶的婦人，你說，「我們要珍惜能夠擁有的時光」，是的，我很珍惜，可是你怎麼就突然不見了呢？

在復健醫院時，全家陪你在戶外曬太陽，你坐在輪椅上，還能邊和面前的小孫子比手力，又能邊翻轉手去抓在背後搗鬼的小孫女；我幻想著你出院後，推你出去散步，等你慢慢復元，可是為什麼連我那一丁點的幻想也破滅了呢？

兩人說好今年春天不回台灣，可以好好地欣賞此地的春花美景；可是沒有你在身旁，那社區大道上整排盛開的藍色楹，在我眼裡，卻只像一大片紫色的樹海而不再浪漫；那飄零滿地的落花，也如一堆垃圾而不再淒美；那總是配合我，不時停步讓我取景拍照的你，又躲到那裡去了呢？

兩人出遊時，你總是負責開車，有必要時我再查手機 看導航指示，合作無間。我們也常去住在同市區的女兒家，隨說隨到一起吃飯相聚等；可是為什麼你不在身旁，我就迷路了呢？慣用手機的我，為何突然六神無主，不知如何看導航指示，而需女婿開車出來找我，引我走出迷陣呢？

女兒家的小狗，看到我進門就開心地大叫，並在門邊等候阿公進入。久候無人，牠默默地走到我身邊，把頭靠在我的大腿上，兩隻大眼睛直盯盯地望著我，好像在問，「阿公呢？為什麼阿公沒有進來？」我要怎麼告訴牠， 阿公以後都不會再來了呢？

你喜愛音樂，只要有你在，不管在家或開車，一定會有音樂聲。聽到耳熟的中文歌，你會跟著歌詞向我微笑地說，甜蜜蜜、月亮代表我的心、感謝有妳……；聽到台語的落雨聲、家後等，你又會傷感哽咽，傷心失去母親，也擔心有一天有一人會先離去。自從你入院起，家裡就沒有音樂聲了，要到哪一天，我才會有勇氣去打開音響或是你的電腦，再度播放你選定的音樂呢？

不論是在何時何地，你總是盡其一切地呵護著我，你總讓我每天開開心心，毫無煩惱。原盼兩人可以永久緊握對方的手，一起慢慢地變老，奈何卻要提前放手。沒有我在身旁，請你安心地往前走，不要掛念慢半拍的我，兩人散步時，你那邊走邊回頭看我，伸出右手等我跑步跟上的模樣，我會永遠記著，並在後面步步跟隨。