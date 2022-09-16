除了少數的居民以外，很少有人知道在佛羅里達州的「西匙嶼」(Key West)一個離島上，有一所占地十八英畝、美國農業部所屬的動物檢疫所。由外國進口的動物如牛、羊、豬、馬、鳥、蟲都要經過一定期限的居留觀察，以保證進口的動物不帶傳染病原；由於西匙嶼的地理環境與美國本土的隔離，正是理想的檢疫所地點。

自從蘇聯解體以後，核武競賽終止，隨之美國核武發展的經費也大筆縮減，接著就是在能源部 國家實驗所的工作人員大幅裁員，年資不深的我也拿到一份遣散書，幾個月後沒想到會成為這所檢疫所的工程主管。

全美國的四所檢疫所中以西匙嶼的規模最大，成立三十年來檢留的動物無數，我到職時檢疫的動物是南美洲的駝馬(Llama，又名駱馬) 和駝羊(Alpaca，又名羊駝)。駝馬跟駝羊是近親，也都是駱駝的親戚；駝羊大小和羊相當，駝馬只比馬稍小一號而已。牠們身上的毛質地極為柔軟，天然的花色又多，是織毛衣毛毯的理想材料，美國許多的農場都已經開始豢養這些動物。

西匙檢疫所的廏園每一次可以留檢六百頭駝羊，為期九十天，加上進口商每每輸入懷孕的母獸，九十天下來生產的小駝羊接近百頭，讓我一個搞工程的人也常常臨時充當產婆，真是妙極，上班時就像進了一所大動物園 一樣。老實說，這一輩子做夢也想不到會和這麼多的「珍奇動物」為伍。

廏園裡除了進口的駝馬駝羊外，還有本土總數約進口留檢動物十分之一的牛和豬當前哨兵，萬一有口蹄疫病原，這些牛和豬會先出現症狀，證實有疫情 的話，只要一頭動物有病，所有的動物將一律撲殺，由檢疫所中的三座大焚化爐銷毀。

幸好從檢疫所成立以來，這樣的事件從未發生過，原因很簡單，如果有疫情，進口商的損失極大，他們在秘魯或玻利維亞選種的時候都特別小心，因為一隻駝羊在美國的售價平均約三萬美金，珍貴的甚至可以賣到十萬美金以上的高價。各地的農場或動物園是當然的買家，還有許多有錢人家也會買幾頭當寵物，歌星麥可傑克遜就曾花了數十萬元買過幾隻。

喜愛貓狗的人們一定很享受把寵物抱在懷裡毛茸茸的感覺，小駝羊一身軟毛，抱起來不知比貓狗舒服多少倍，抱久了換換口味去抱抱毛刺刺的小豬，也是別有一番滋味在心頭。駝羊雖然極為溫馴，但是被惹火的話，牠們的武器就是吐痰，一口痰吐在臉上味道極濃，好幾天都消失不掉。有一位動物技士自以為和這些駝羊們感情極深厚，在臨行（他們都從各地調來服務為期三十天）抱著牠們親吻，沒想到其中一頭居然六親不認，硬是一口濃痰吐在這位老兄臉上，變成了「灰頭痰臉」，極為好笑。

九十天下來，不少的動物技士們都和牠們產生了感情，甚至以他們的自己的名字給一些baby命名，老美們天真率直如此。

畢業日期終於來臨，十幾輛大卡車開來運載這些珍奇動物到牠們的新家去，技士們忙著安置牠們上車，我站在旁邊為這些老友們唱一遍驪歌，即使將來有緣再見，也恐怕是不識盧山真面目了吧！