周末在家清理洗衣房時，無意中看到放在乾衣機旁邊的兩個舊掛曆，心裡一酸，我再也無法將之送給她了，因為她再也無法拿去做工藝品了……。這個「她」，是母親生前好友隨姨，她在七月中駕鶴西去，留給親朋好友無盡的悲傷和哀思。

我第一次見到隨姨時愣住了，因為她的樣子跟我媽媽太像了！兩人都是個子矮小且瘦弱，留著齊耳的短髮，一臉慈祥帶著笑意。她是通過一位在紐約的朋友，取得我當時尚在中國的母親的電話號碼，在長途通話中得知我在洛杉磯，特意來見我。

與我雖是初次相見，但我們一見如故，她親切地拉著我的手，開心地說道：「我跟妳媽媽就如好姊妹一樣，她的女兒也如我的女兒一般。」然後她一有時間就坐著巴士往我上班的地方跑，專程送來她做的美味粽子、發糕、芝麻捲、鉢仔糕、壽司……，巧手的她送來一份份濃濃的愛心和溫暖。

及至我的父母親也移居美國，大家來往得更加密切；她和先生也會帶上我父母去賭場玩，教他們如何去玩老虎機，將他們深厚的友誼從家鄉延續至美國。

隨姨是巧手之人，很喜歡做手工活。疫情 前，她和先生每個星期有三四天都隨賭場的大巴士去賭場玩，坐車來回的路上，她的手從來沒有閒著，總是隨身攜帶已經剪裁好的一張張的小紙條，耐心將它們摺成一個個結實的三角形，回到家裡又將這些三角形砌成不同的工藝品，比如一對垂著長脖子成心形的小天鵝、帶有把手的花籃、金碧輝煌的帆船和可愛的金魚……，而這些都是她自己琢磨出來再慢慢砌成工藝品。

為了將這些工藝品弄好，他們也是花費不貲。開始用舊的掛曆硬底面做小天鵝的底座，取一些五顏六色的廣告紙來摺小天鵝，再到後期直接花錢買彩色紙、各種不同吉祥語的紅包袋 、小燈籠等等，所以常去的商場工作人員都認識她，並且主動為她留下需要的東西。她花錢花時間花心思做好的工藝品並不是拿去賣錢，而是統統都送給身邊的親朋好友，只要別人說一句喜歡，讚美她的手巧，她就喜不自禁，她先生總是笑著「揶揄」她：「總是喜歡被人戴高帽，聽到好話就飄上天了！」

隨姨的先生非常寵愛她，只要是她想做的事情，他都是無條件支持，而他最常說的一句話就是：「她說了算。」隨姨對於先生的照顧從來都是無微不至的，以前先生上班的時候，隨姨每天早起做早餐和午餐給他，幾十年如一日，後來她先生喜歡去賭場玩，就算隨姨不是很喜歡，但是為了先生，她選擇心甘情願陪同。夫妻鰈鰈情深，無論去哪裡都是有影皆雙，同甘共苦且恩愛有加走過了近六十年的歲月。

擁有兩兒一女的隨姨與媳婦之間相處融洽，女婿也如兒子般敬愛她，是一個很難得的和諧大家庭。當他們幫忙帶大孫子孫女後，豁達開通地選擇分開住，給兒女們有足夠的空間過他們的生活。

十年前，隨姨因為腸癌及胃癌做了兩次大手術 ，隨後又陸續做化療，身體狀況欠佳。很多醫生都認為，這種病情最多只能熬個一年半載，但是憑著對生命的熱愛和堅強，她認真看書尋找最佳的食療方法，防止癌症復發。十年過去了，她的癌細胞 已不存在，她也很感恩上天對她的眷顧，但是在這個過程當中，她的元氣大傷，加上年歲漸增，終究還是不敵病魔的摧殘。

我平時都會打電話給隨姨問好，每一次通話結束她都不忘提醒我說：「我現在哪裡也不敢去，什麼時候疫情結束了，妳告訴我一聲，我們一起出去吃大餐。」我每次也是笑著回她：「一定一定！」但是最後一次與她通電話時，我聽到她的語調有些急促，不像往常流利順暢，而結束語罕見地少了那段話，也許她已預見我們沒有再見的機會……。