童年家住鄉下，每天上學都有一群村狗向我窮追狂吠欲咬，我機智一蹲，作拾石狀，群狗立即止步，接著我急速站起奔逃，但哪比得過牠們的四條飛腿，我連番重施故技，這才漸行漸遠脫困。

我生來怕蛇，尤其想到牠們身上鮮豔欲滴的斑紋、游動的怪姿，總會不寒而慄，每每走在鄉間的叢生亂草旁，心中忐忑，懷疑有蛇潛伏其中伺機攻擊，於是每次外出，我總帶著一根木棍自衛，不意這種動作竟然日久成習，時至今日仍不輟。

回憶多年前一傍晚，在洛杉磯 柔似蜜市散步，路經一家後院竹籬笆時，突然一隻老鼠從我右手邊的雜草竄出，當著我面朝左手邊的竹籬飛速遁去，只是牠一鑽再鑽，總是鑽不進那小洞裡，原來那是一個死胡同。老鼠並不笨，只是太頑固，不會變通，總自負能打洞。

萬惡不赦的壞東西當前，我第一反應就是打，於是伸出木棍朝牠一頂，不料被我頂個正著，牠想掙扎但被一緊就一動不動了，就這千鈞一髮之際，只要我木棍再稍往前送，那牠就會一命鳴呼了，然而，我的惻隱之心此時油然而生，我想，如果牠是雄性，牠一家老小正在家等著糧食；如果牠是雌性，家裡或許還有嗷嗷待哺的嬰兒，如果牠從此消失，牠整個家豈不就毀之於我手了？尤其這時只見牠兩眼一直朝著我望，彷彿是最後的哀求，我毫不遲疑地手一鬆，牠也就飛快地連蹦幾下，又回到原先的草叢裡，我頓時也如釋重負。

後來，我把這個一念之間延伸擴大，從此凡遇到蝸牛、行動極其緩慢的爬蟲，甚至螞蟻，我都會一一抬腳跨過。

「放下屠刀，立地成佛。」況且惻隱之心人皆有之，此則小故事，愚下以為或可發人深省。