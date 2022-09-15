立秋那天，午間與兒子駕車出去唐人街，一路上望見兩邊楓葉紅了，賞心悅目。

走進唐人街書店 ，見客人不多，趁機會瀏覽新進的各種書籍，忽然看見服務櫃台玻璃下面擺有二、三十種書籤，設計楓葉形狀的書籤都是紅色的，吸引了我注意力，當下沒多想，付款買下了三枚紅葉書籤。

歸途中，兒子笑問：「爸爸，立秋到了，楓葉紅了，買到了相關心儀之物？」我點點頭說：「紅葉書籤。」兒子再問：「紅葉來自北京 香山，還是加拿大 楓葉大道？」又說，「記得爸爸說，喜歡將紅葉作書籤。」

多年來每晚臨睡前，在燈火下讀書，在讀過的書頁夾進書籤做記號，每枚小小書籤包含的文化氣息濃厚，既有名人名畫、新舊詩詞，又有世界知識、歷史博覽，包羅萬象。

一天晚上，在書架取下圖書翻閱，這是一冊文學名著精裝本，打開書本，掉下一枚書籤，其實是一枚楓葉，伸手輕觸，樹葉未見散碎。書本內夾有一張小紙條，上寫筆力勁挺的鋼筆字：「這枚書籤採摘於北京香山。」我家書房所有書籍，基本上都用紅葉作書籤。

這枚紅葉書籤，喚起我對遠去往昔的記憶。在老家小城市工作時，接待來自北京的友人孫先生，聚會期間，電視台剛好播放與楓葉有關的紀錄片，我隨意說：「拿紅葉作書籤，可能比紙質書籤更好看。」沒想到孫先生記在心裡，返回北京後在王府井書店買書、寄書，還有意夾入一枚他親手採摘的紅葉。後來我旅居國外，忘不了帶上此書。

孫先生紙條寫的香山，又叫靜宜園，是北京著名森林公園。有人說香山是中國欣賞紅葉的鼻祖，香山作為中國四大賞楓勝地之一，紅葉馳名中外。公園的黃櫨樹，栽於兩百多年前的清代乾隆年間。秋天，黃櫨樹葉漫山遍野，紅得像火焰。

再說加拿大楓葉大道，與老華僑趙老先生有關。老先生是我忘年交，長住加拿大已六十餘年，著書立說，佳作良多。有一次他給我寄來新著，夾在新書的也是一片紅葉，他說，秋天時節，楓葉大道綿延安大略、魁北克兩省，長達八百公里，沿途穿越峽谷、河流、山巒和湖泊，將東南部幾大城市串連起來。層林盡染，秋色層疊、錯落有致，油畫那般濃墨重彩。

過不久，在市中心一家二手書店淘得一本英文本舊書，內面存放一枚書籤，書籤正面右下角，標明印製於上世紀三○年代，書籤圖案簡單，也是繪畫蘸色紅葉，背後有一段短小精悍讀書心得，可見原先書主人同樣愛楓葉，故用紅葉作書籤。

回到家，將六枚楓葉、或繪有紅葉圖案的書籤，謹小慎微地逐一鋪在書桌上，再三觀賞，更覺得書籤蘊藏的特色與滋味。於是，拿手機先後與孫先生、趙老先生講電話，說楓葉又紅了，那就等疫情真正過去，我們同去北京香山與加拿大楓葉大道採摘紅葉作書籤吧！兩位老朋友聽罷，都是連聲稱好。