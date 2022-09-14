梅林自二○○三年起由於莫名的頭痛持續多時，去看醫生，不幸被診斷出罹患了腦腫瘤 ，於是醫生立即安排切除手術 。

未料三年後腫瘤復發，她心有餘悸地又做了第二次切除手術，但是癌細胞並沒有放過她，二○一七年竟然再度復發，經過第三度手術割除後，醫生為她開出了需要接受化療的處方。

多年以來她進進出出醫院，受盡了病痛折磨，她都咬緊牙關挺過去，然而化療導致的脫髮，卻讓梅林沮喪得幾乎崩潰。

她的兒子目睹母親被病痛摧殘，又要面對逐漸脫落頭髮的不堪，眼見面容憔悴的母親身心俱疲，他心生不忍卻是愛莫能助。想到自幼母親經常讚美他有一頭優質濃密的頭髮，當下他便毫不猶豫地決定從此不再上理髮店，要開始留長頭髮。

等到頭髮長到可以為母親做一頂假髮時，他請理髪師傅為他剪下全部的頭髮後剃成光頭，然後將十二吋長的全髮送到專門做假髮的公司，請他們為母親訂做一頂假髮。

聽說了他的故事後，假髮公司的負責人深受這位年輕人無私的奉獻而感動，他們義不容辭地精心為他母親設計了一頂漂亮的假髮，認為能協助他實現這一心願的意義非比尋常。

當梅林見到兒子呈現在她眼前的這份禮物時，激動地說：「這是我一生中所收到的最觸動心弦的禮物！」戴上由兒子頭髮做成的假髮時，她有一種與兒子心連心的感應，她緊緊地擁抱兒子，親吻著他光禿禿的頭，忍不住流下喜悅的淚水，她覺得自己是世界上最幸福的母親。

當我看到這則消息時，正值老友靜宜在化療中，一向健康又樂觀的她，半年前她得知自己竟然在古稀之齡患上乳癌時，真是有如晴天霹靂。

然而無獨有偶，她也經歴了與梅林相同的命運，做過兩次局部切除腫瘤的手術後，頑強的癌細胞又再度復發，醫生安排她做乳房切除手術之前告訴靜宜，她需要接受術後的化療。

堅強的她，除了得忍受化療的種種副作用所產生的不適之外，最讓她揪心的是脫落的頭髮。雖然由於化療而失去頭髮是防止癌症復發的一個小代價，但卻是大多數人很難接受的副作用，不僅影響外觀，大把頭髪的掉落，讓患者經常有恐懼和焦慮的情緒反應。

靜宜在與醫院諮詢過有關預防脫髮的措施後，她決定接受一種新型防止化療掉髮的「頭皮冷卻法」（Scalp Cooling）。在啟動這台儀器之前，先給患者的頭部塗上液體冷卻劑後，套上一種緊致的帽子，再加一層隔熱的橡膠帽，將它連接到電腦，以保持液體冷卻劑在帽子內循環流通，因為低溫會使血管收縮，減少血液流入頭皮，從而減緩毛囊細胞的代謝。病患對冷卻帽有很好的接受度，以達到在化療中能保護頭髮不脫落的目的。

此療法所費不貲，但必需自費，目前沒有醫療保險 的給付。由於效果不錯，醫界預期將來「頭皮冷卻法」應該會是醫療保險接納的項目。屆時將會造福更多飽受化療脫髮之苦的病患。