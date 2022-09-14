夏天是露營的好季節，對許多人來說，露營就是夏天的代名詞。來美國後，我幾乎每年暑假都會去露營。

由於疫情 的關係，露營活動已經停辦兩年；今年疫情趨緩，我們再度與一群喜愛戶外活動的朋友，一起前往位於華府 近郊馬里蘭州的岩石峽谷州立公園（Rocky Gap State Park），展開為期三天兩夜的露營活動。

我在台灣念書時就很喜歡露營，躺在小小的一隅天地中，那種以天為蓋、以地為廬的感覺，對我而言，沒有比夜晚在璀璨的星空中入眠，清晨在清脆的鳥鳴中醒來，更浪漫放鬆的事了，尤其是露營時大家一起動手搭建帳篷，一起生火做飯，在營火下天南地北無所不聊，更是一種增進友誼的方式。

岩石峽谷州立公園風景優美，是華府近郊露營的好地方，也是露營者必去的勝地。公園內除了營地、小木屋之外，還有一個獨特的元素：岩石峽谷賭場度假村（Rocky Gap Casino & Resort），另外公園還有高爾夫球場、湖泊、沙灘與步道 ，可供遊客打高爾夫球、划船、釣魚以及健行之用。

露營的第二天是重頭戲，那天我們在吃完早餐後兵分二路，一隊前往公園內的哈比布湖（Lake Habeeb），利用同行朋友帶來的七艘皮艇（kayak）在湖裡划船，體驗徜徉在碧湖藍天的樂趣；另一隊則在「華府登山隊」領隊的帶領下，走進公園內的步道健行，大家漫步在充滿芬多精的林間小路上，享受了一場清新的森林浴。

我們有個營地，專門用來作為廚房與餐廳，這次除了有各式醬瓜與稀飯所組成的台式早餐以及午餐過後的台式剉冰之外，主辦單位還特別向一位專門製作肉粽的台灣鄉親訂購了六十個道地的台灣粽，再加上同行朋友特別用台灣進口的竹筍煮了一大鍋的竹筍排骨湯，這些菜色的搭配，讓這次的露營充滿了濃濃的台灣味。

唯一美中不足的是，我們露營的前兩天都有雷陣雨，這使得我們在搭帳篷及做菜吃飯時，都感到有點不方便。

不過從另一個角度來看，睡覺時躺在帳篷裡面聆聽滴滴答答、嘈嘈切切的雨聲，另有一種雨打芭蕉的詩意在心頭。

這次的露營共有將近五十人參加，涵蓋老、中、青、少四代，年紀從出生九個月到七十歲，每個年齡階層都有，這些朝氣蓬勃的朋友，恰似一縷東風，在我的心靈深處注入一股年輕的活力。這次的露營我感覺不到時間的流逝，卻看見幸福快樂的花朵繽紛地綻放在岩石峽谷公園裡。