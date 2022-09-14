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暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

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化戾氣為祥和

冬至

記得剛來紐約讀研究所，課堂討論時，我提到來美後的文化衝擊之一，就是發現所見所聞跟過去從書本、電視知道的美國相去甚遠，馬上有個白人老美回應：「紐約不能代表美國」，這麼多年住下來，真的發現，有大量移民大都會，為求生存，人人都處在高壓狀態，動輒得咎。

我告訴家醫已從郊區搬來法拉盛後，他竟表示：「人家都設法搬離法拉盛，你怎麼反其道而行？」半年下來，真發現這裡的氣氛的確比市郊緊張。

超市買菜，許多人挑三揀四，又捏又剝的，害得商家必須立牌明示：「文明購物，手下留情，勿剝菜葉」，還有乾脆順手牽羊的，有次就聽幾個收銀小姐大叫「快去門口」，我還以為有人昏倒，原來是一個壯男想捲物潛逃，被兩個工作人員硬揪回來。

也許因為衝突太多，故而形成劍拔弩張的氣氛，老人家付款動作稍慢，或質疑收據上的價錢打錯時，收銀小姐對著年紀足可當她祖輩的顧客毫不客氣；有次一個一口京片子的老太太，糧食劵卡刷不出來，只見收銀小姐一言不發，離開櫃台，久不見蹤影，老人家不忍一旁的老伴久立，大聲抱怨，「她機器刷不出來，怪誰？憑什麼要害我們九十歲的老先生一旁罰站這麼久？」

醫療大樓電梯常常人滿為患，為免約診遲到，大家能擠就擠，完全無視於電梯限載人數的警示牌，曾看到有個電梯寫著：「本電梯載重量是XX磅，兩次發生事故的XX年和XX年，均因超載，各位請看著辦！」別出心裁的嚇阻作用果然奏效。

我換台灣新護照，去郵局排隊時，下肢循環欠佳的我規律地原地踏步，以免雙腿麻木水腫，排在我後面的年輕人竟然抗議：「看你這麼動，我頭都暈了」；一個拿著公司註明免貼郵票的回郵信封，到窗口向會說中文的小姐求證是否不必貼郵票？簡單回答一個字「是、否」，就可釋疑，她竟回應：「我又不是服務台」。

目睹她這麼沒有耐心，輪到我時，難免略存戒心，不料看到我自備信封上的台灣聯繫地址，她說她也來自那裡，還告訴我一般人都怎麼做，我大喜過望，只是我頻頻道謝後，她竟說：「你如果要表示謝意，到對面飛達糕餅店給我買個菠蘿麵包和一杯咖啡好了。」聽了簡直不敢置信。

有道是「貨離鄉貴，人離鄉賤」，在家千日好，出門半朝難，新移民初來乍到，思鄉之餘，還要努力適應新環境，為綠卡和工作打拼，所謂衣食足然後知榮辱，自顧不暇，怎顧得禮數？

相傳有個好心的老先生，手裡總拿著一罐潤滑油，經過哪個門發出刺耳的開關聲，他就給門上點油；聖法蘭西斯的禱告：「哪裡有仇恨，就讓我播下和平的種子」，但願社區有志之士，藉著和顏悅色，彬彬有禮，潛移默化錙銖必較的人，使社區更祥和，更宜室宜家。

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