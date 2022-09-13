前陣子，我在一家新開的果菜供應商店買到了蓮霧與龍眼，甜脆的水果吃在口中，牽引出我濃濃的思鄉情。

兒時在南台灣的住家附近，處處可見到龍眼樹，到了採收季，不敢爬樹的我，仍可在樹下嘗到同伴們分享的「樹頭鮮」，那份香甜好滋味伴我成長，沒想到移民 來美後，這滋味竟成一種遙不可及的思念。

蓮霧在我生活中出現較晚，記憶裡它是高級水果，在我進入職場後，已可見到改良品種後的碩大果實，常在盛產期買來品嘗，特別喜愛它的清脆爽口，無奈移民後，這分爽脆口感，也成為另一份遙不可及的思念。

想著想著楊桃、芭樂、芒果、香蕉的滋味，也從我的記憶匣中湧出。我家前門隔著馬路的鄰居家有棵楊桃樹，個兒不高但產量驚人，每到產季，一粒粒漲鼓鼓的果子壓得樹枝低垂，黃色果肉外圍鑲著綠邊，自然的色彩甚是好看，楊桃成熟時鄰居阿姨總會分送給大家吃，我卻已不記得那滋味。

左邊隔馬路邊的鄰家有棵芭樂樹，總是結實纍纍，那年代只有土芭樂，但滋味甜美極了。記得鄰家的小兒子和我念同一所初中，有個周末，他見我有同學來訪，其中一位是校花，鄰家男孩親自上樹摘果子，送來許多芭樂時的靦腆模樣我永難忘懷，也是我懷念土芭樂滋味時又一段記憶。

兒時在家鄉，隨處可見到高大的芒果樹，生產期結實豐碩，成熟的果實皮成黃綠色，酸甜有味香氣濃郁。後來更有商人將五、六分熟的果實加工製成「芒果青」，並冠上「情人果」這美名，以詮釋它如戀愛滋味般的酸甜好味道。雖然後來隨處都可見到改良品種進口芒果樹，但它們的碩大個頭與通紅色彩及另類甜味，都無法取代土芒果在我心中留下的好印象。

香蕉樹在兒時住家附近更是常見，結實纍纍的蕉串是我熟悉的，記憶中它們較瘦長，但滋味醇美，來美後只能吃南美香蕉，這種香蕉雖然肥大，我卻吃不出家鄉香蕉的好滋味。

想著想著釋迦 的滋味也進入回憶裡，這種甜水果的甜度彷彿比龍眼還高。我記憶中對釋迦的最早印象，是鄰家院中那株營養不良的釋迦樹，果實也不起眼，自然空掛枝頭乏人問津，但它的模樣竟深印我腦海，成為我對釋迦果的初始印象。我成年後見到市場上的釋迦香甜可口，只是來美後再沒吃到，每次返台又錯過產季。

最後一樣令我思念之物為「嫩子薑」，我在台灣最愛吃也愛做子薑牛肉這道菜，如今已成三十多年前的往事。當時我最鍾情於南投嫩子薑，因為它們是薑芽嫩到無纖維感，無論切薄片或細絲皆極清嫩，味道則是微微辛辣很開胃，每次炒一盤子薑牛肉，總吃得只剩下牛肉，可見嫩子薑受歡迎的程度。如今在東方超市雖偶爾會見到白皮粉尖的嫩薑，但與我思念的嫩子薑芽無法相比。

去國三十年，對故鄉的思念從不間斷，對熟悉且喜愛瓜果的思念更是有增無減。