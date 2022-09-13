我不知道，四歲女兒的哭叫：「My ice cream」（我的冰淇淋），是不是改變了一些人的命運。

那年我們決定買個披薩店來經營，我靠著在中國餐廳打工的一點經驗，每天和先生開車帶著女兒到處研究周邊披薩店的生意，記下標的店客人的進出情況，謹慎地做著紀錄比較，希望能做出最好的選擇。

那個星期五晚上，按計畫到鄰區的披薩連鎖店，說好先生在車上等待，我帶著四歲女兒進去觀察半小時，出來再討論。

心疼女兒為了生計，和我們跑來跑去，又要無聊枯等半個鐘頭，我先在隔壁冰淇淋店替她買了個冰淇淋，母女倆開心地牽手要進披薩店。店門口分站著四位彪形大漢，看到我和女兒往裡面走，有些要攔阻的樣子。我的目標導向是要進去看生意，所以側身避開他們的阻攔，牽著女兒堅定地進到店裡。

進店後感覺氣氛詭異，櫃台沒有人，周末應該喧嘩熱鬧的店裡居然沒有聲音，心想生意這麼差，這家店不可買。這時，我才看到客人全都蹲擠在對面牆角，在那一堆人群前面，站著三個戴著面具的怪人，我和女兒的突然闖入，讓時間和聲音都停頓在那一秒鐘。

我第一個念頭，完蛋，碰到搶劫了；第二個想法：想告訴搶匪，我們不是來吃披薩的，我只是來看生意，我無辜，不要害我。

這時理智抬頭，我看了一眼三名大漢和他們手中不知握的什麼，再看了一眼我們和門口的距離，低頭抱起女兒，翻身就往門外衝。剛衝到門口，女兒的冰淇淋掉到地上，她開始大哭大叫：「My ice cream, My ice cream」，門外的四名大漢有點愣住，低頭看向掉在地上的冰淇淋。我擠過他們就往車上跑，來不及關車門，我告訴先生：「快打電話報警，裡面有搶劫。」先生比爾到底是洛杉磯 南邊幫派 地區長大的，反應夠快，立刻倒車衝出現埸。

我們先打電話報警，再回頭去安撫仍在哭「我的冰淇淋」的女兒。在隔街替女兒買完冰淇淋，聽到路上警車大鳴，警燈四閃，我終於說得出話來，問先生：「奇怪，感覺門口前面四個人明明知道裡面有搶劫，他們為什麼不報警呢？」先生告訴我：「那些根本是一夥人，就是在門口把風的。」

怪不得我要進去時他們想要阻止，我硬要進去，他們以為只是多了一對倒楣鬼而已，沒想到才過了一分鐘，我和女兒尖叫衝了出來。我心中沒數，一心逃命，無懼無畏地推開他們，衝上先生的車子，反倒耽擱了他們四人應變阻止我的能力。如果今天換成高頭大馬的先生和我們一起進去，他們有了戒心，我們大概就不會如此容易脫身了。

幾十部警車鳴叫包圍，那批搶劫犯應該都已落網，那些蹲跪在角落的受害人應該也都安全回家了。直到今天，我仍然不知道女兒的那聲：「我的冰淇淋」，是不是改變了一些人的命運。

每次拿著甜甜的冰淇淋，我總是輕輕謝謝上天的眷顧。