自從新冠疫情肆虐之後，就和旅遊絕緣了，此次因為女兒有假，於是鼓起勇氣踏上歐洲之旅。

第一站是英國 倫敦，下飛機之後，感覺好像走入電影，建築物都是古老的，交通很方便，都是兩層的公共汽車。我們上了捷運 ，和台灣沒有什麼不同，但唯一不同的是沒有冷氣，走進去就可以感受到一股悶熱的空氣。

英國人的穿著和美國人相似，但女生大部分會穿長裙，有種飄逸感。不知英國人是否比較沒有禮讓老人的習慣，雖然也有博愛座，但很少看到有人讓位。女兒起身讓位給老太太坐，還被誇獎了許久，她說現在的年輕人像女兒這樣已經很少了。還有一點是，英國人喜歡在捷運和火車上看報紙，但看完以後沒有拿去丟的習慣，往往可以看到報紙在車廂裡隨風飄著。

下捷運後，來到我們預租的房子，開門之後就傻眼了，沒有電梯，樓梯又窄又陡，拿重的行李，還真的需要年輕人的本錢。英國的公園很多，但草地卻是黃黃的，也許是省水吧，但也成了一種特色，還可以看到許多年輕人坐在草地上聊天和野餐。

在英國生活成本很高，服務費和稅已經加在帳單上，即使服務不好也只好認了。店家打烊很準時，到了關門的時候就會把客人都請出去。不過英國的酒吧很熱鬧，每天都聚集了許多人，吵雜的聲音劃破了寧靜的夜晚。我們在英國的時候碰到熱浪來襲，居高不下的溫度讓捷運和火車也停班。還好英國說英文，否則我們還可能回不了家。

第二站是浪漫的法國，和英國一樣都是古老的建築，大部分的觀光 景點都是博物館，其中以羅浮宮最有名，收藏了許多知名畫家的畫作，有幸看到蒙娜麗莎的微笑、米羅的維納斯、勝利女神像等，真是百聞不如一見。也看到了埃及的古物，不得不佩服在沒有任何機器的幫助下建成的龐大雕像和金字塔。

法國人很友善，有一次去買東西，看不懂法文，老闆娘停下收錢的動作，開始幫我研究，自己弄不懂還把他兒子也叫下來幫忙，英國人的冷漠和法國人熱情真成對比。

英國和法國的觀光勝地都沒有電梯，路也很顛簸，所以很少看到殘障者或是老人，和美國這個注重人權的國家來比，美國的弱勢族群還是比較有保障。終於有幸看到巴黎鐵塔，到了晚上十點，如台北一○一，有閃亮的燈光，它是法國的精神建築，全世界遊客都被吸引來朝聖。

以前常常幻想自己走在塞納河邊，看著美景，喝著玫瑰咖啡，啃著法國麵包，如今真的實現了，也算不虛此行。歐洲是個很不一樣的地方，不用開很久的車去感受美景，因為常常就在你走出門之後，美景已經映入眼簾。

如果心動就趕快行動，讓自己也走在歐洲街頭，享受那浪漫的時光。