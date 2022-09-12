我這一生與熊貓見面的機會不多，見過的幾次面仍歷歷在目，那胖呼呼圓滾滾的黑白形象常時不時出現在腦海中，也奇怪造物者是在何種心情下創造出這樣絕美的動物，那黑那白怎會這樣討喜呢！

第一次看到小熊貓，還是姨父吳作人帶我去的。那是一九八六年，中國剛開放沒多久，外子和我去北京 拜訪五姨六姨和七姨，還有姨父們。大家久別重逢，恍若隔世，看到大家健在，快樂盡在不言中。臨走時，姨父忽然問：「想看熊貓嗎？動物園 有隻小熊貓寶寶剛剛露面，但得一開門就去看，否則人潮湧入，什麼也看不到。」我一聽可以看熊貓，太高興了，一口答應早起。

八點整，姨父和我們在北京動物園門口見面，走到熊貓欄杆前時，小熊貓睡足吃飽，正興致勃勃地跑來跑去，一下子盪秋千，一下子爬樹幹，一下子騎到媽媽身上撒野，一下子又像個絨毛小圓球，滾來滾去。我拿著相機照啊照啊，心怦怦跳，興奮的心情至今還記得。大約半小時，人潮果然湧入，我們也就離開了，姨父給我看他的筆記本，他速寫了十幾張小熊貓的憨態，「回家可以畫了！」他說。

我一直非常喜歡姨父畫的熊貓，幾筆一勾，熊貓就活靈活現了。有在大石上憩息，有在追逐嬉耍，有在吃竹子。那幾筆看似簡單，卻非有幾十年的毛筆功夫，是畫不出熊貓神韻的，而姨父用水墨畫熊貓，早已是神來之筆，他看我喜歡，臨走送了我一張。

在美國奧克蘭 住了三十年，總希望中國政府允諾奧克蘭動物園的兩隻熊貓能落實，但任憑動物園花大錢蓋了有山有石有水流的氣派熊貓園恭候大駕，熊貓就是無影無蹤。空著實在浪費，動物園只好讓狒狒入住，狒狒享受熊貓的高級莊園，心情愉快，從此繁衍生息，沒多久，已滿滿一莊園了。

和北京小熊貓一別數十年，終於六年前，與兒孫同遊成都時，再見小熊貓。這次是和穿著時尚的手機族一起擠著進去看，欄杆前疊了五層觀眾，小孫女動作快，一溜煙兒就鑽進人叢，到了欄杆前；我們從外圍慢慢攻入，汗水淋漓，我幾次要打退堂鼔，都被旁邊的兒子勸阻。「快要昏倒了！」我嘆息，「前後全是人，你倒不下去。」兒子笑說。就這樣蓮步輕移，終於擠到欄杆旁，眼前亮起一片黑白，數了數，六隻小熊貓，六個小絨球，憨憨逗人，不虛此行啊！

最近忽然靈機一動，何不在石上畫熊貓呢？於是找了大小合意的石頭，用了黑白兩種彩色，石熊貓一隻隻於焉誕生。送了一隻傻呼呼的石熊貓給好友章瑛，她居然把她多年前畫在石上的熊貓亮給我看，原來石上畫熊貓，我非世間第一人，不能自我得意了。

這輩子再看到小熊貓的機會渺茫，架上這一大家石熊貓，也能安慰心中對熊貓暖暖的想念。