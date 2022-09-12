海上看日出
我第一次看日出是在台灣，那是台大畢業旅行時在阿里山上看到的，當時天還黑矇矇的，和同學們從被窩裡爬起來，冷颼颼跌跌撞撞地爬山，等到了山頂，只見一輪紅日已經完全上升在遠方的山頭，沒有看到太陽升起的過程，有些失望。
今年五月份有一偶然機會和友人們一同乘上Crown Princess號郵輪，參加了一次由西雅圖至阿拉斯加沿岸城市來回七日之遊，居然在無意之間看到日出，非常興奮，感謝有手機的方便，拍到了些難得的日出情景。
那天清早，我們的郵輪正沿著阿拉斯加海岸線，緩緩地由南往北行，前一天晚上在船上的義大利餐廳吃的海鮮大餐和提拉米蘇還躺在胃裡，正在迷迷糊糊的睡眠中，大約早晨五點鐘左右，在床上我感覺到有些微亮光，正從陽台外照進玻璃門，微弱的亮光穿透紗織的落地窗簾，落在我的床頭，而且這光似乎在逐漸地加強，忽然我腦筋一閃，這該是日出吧？連忙爬起，也顧不得阿拉斯加在五月份只有華氏四十度的溫度，依然是極為寒冷的清晨，隨手抓了一個披肩和手機，拉開玻璃門赤腳走到陽台去看日出。
啊！太美了，這才是真正可遇不可求的海上日出，金黃的曙光從遠方岸上的山脈露出頭來，天上的雲彩也不知是被海水上閃閃的金光反映成一片金色，還是海水反映出此時天上雲彩的霞光萬道？迫不及待拿起手機，不知按了多少次快門，生怕失去了這幅求之不得、美不勝收的畫面。
迎面寒風吹來，睡意全無，頭腦清新無比，眼前的景觀如此完美純潔，沒有一點世俗的匠氣，一直看到紅日完完全全升上來，這真是我幸運的一天。
回來以後，朋友知道我最近去阿拉斯加，都問我妳看到鯨魚了嗎？看到黑熊了嗎？吃了阿拉斯加大皇帝蟹了嗎？我的答案是都沒有，但是我享受了在兩年疫情之後的第一次出遊，和朋友天天在一起聊天，吃吃喝喝，每晚看些歌舞滑稽表演，過了快快樂樂的七天，更特別的是，我看到了海上的日出，以及各種海鷗飛翔的美姿，並且還有照片為證呢！
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