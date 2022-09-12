海上看日出。(圖片提供：潤蘇)

我第一次看日出是在台灣，那是台大畢業旅行時在阿里山上看到的，當時天還黑矇矇的，和同學們從被窩裡爬起來，冷颼颼跌跌撞撞地爬山，等到了山頂，只見一輪紅日已經完全上升在遠方的山頭，沒有看到太陽升起的過程，有些失望。

今年五月份有一偶然機會和友人們一同乘上Crown Princess號郵輪 ，參加了一次由西雅圖至阿拉斯加沿岸城市來回七日之遊，居然在無意之間看到日出，非常興奮，感謝有手機 的方便，拍到了些難得的日出情景。

那天清早，我們的郵輪正沿著阿拉斯加海岸線，緩緩地由南往北行，前一天晚上在船上的義大利 餐廳吃的海鮮大餐和提拉米蘇還躺在胃裡，正在迷迷糊糊的睡眠中，大約早晨五點鐘左右，在床上我感覺到有些微亮光，正從陽台外照進玻璃門，微弱的亮光穿透紗織的落地窗簾，落在我的床頭，而且這光似乎在逐漸地加強，忽然我腦筋一閃，這該是日出吧？連忙爬起，也顧不得阿拉斯加在五月份只有華氏四十度的溫度，依然是極為寒冷的清晨，隨手抓了一個披肩和手機，拉開玻璃門赤腳走到陽台去看日出。

啊！太美了，這才是真正可遇不可求的海上日出，金黃的曙光從遠方岸上的山脈露出頭來，天上的雲彩也不知是被海水上閃閃的金光反映成一片金色，還是海水反映出此時天上雲彩的霞光萬道？迫不及待拿起手機，不知按了多少次快門，生怕失去了這幅求之不得、美不勝收的畫面。

迎面寒風吹來，睡意全無，頭腦清新無比，眼前的景觀如此完美純潔，沒有一點世俗的匠氣，一直看到紅日完完全全升上來，這真是我幸運的一天。

回來以後，朋友知道我最近去阿拉斯加，都問我妳看到鯨魚了嗎？看到黑熊了嗎？吃了阿拉斯加大皇帝蟹了嗎？我的答案是都沒有，但是我享受了在兩年疫情之後的第一次出遊，和朋友天天在一起聊天，吃吃喝喝，每晚看些歌舞滑稽表演，過了快快樂樂的七天，更特別的是，我看到了海上的日出，以及各種海鷗飛翔的美姿，並且還有照片為證呢！