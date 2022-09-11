奶奶的百歲誕辰日要到了，全家興奮、忙碌，尤其是媽媽，忙裡忙外準備百歲壽星的慶宴，我也提前向公司請了假。下班前接到大哥的電話，一向乾脆果斷的大哥吞吞吐吐，聲音帶著為難和內疚。

原來大哥所負責的項目突然出了狀況，剛剛新官上任不久的他，必須隔天一清早趕早班飛機赴外地解決問題，這意味著明天大哥不能和全家人一起慶祝奶奶的百歲生日了。這該如何是好！奶奶唯一的長孫缺席如此重大之日，難怪大哥開不了口，向我求援。

放下電話，我提前趕回家，路上左思右想的決定是：直接告訴奶奶。因為在奶奶身邊長大的我，最清楚奶奶是個多麼通情達理、心胸開闊的老人，更讓我堅信的是，只要是為了這個家，尤其是為了子孫晚輩，從來就沒有她老人家猶豫過的事情。都說，豁達開朗之心使人長壽，從奶奶身上此話得以見證。

奶奶聽我說完大哥的「難言之隱」後，笑了，在一旁乾急向我瞪眼的媽媽也鬆了一口氣。「你大哥不是明天早上的飛機嗎？」奶奶問到。「是啊！所以說啊……。」我自言自語地不自覺責怪起大哥來。「那麼今晚的除夕家宴，人不就都齊了嗎？」奶奶邊說邊笑著。

「對呀！」我一拍腦袋，奶奶的意思是今晚全家來個百歲家慶除夕宴。我怎麼沒想到呢？媽媽這才明白過來，急忙去廚房準備百歲除夕拿手菜，而我一頭奔出去挑選蛋糕。聰明豁達、善解人意的奶奶，非妳百歲不可。

晚上，大哥拖著負罪的腳步進了家門，一進客廳傻了眼：客廳張燈結綵，鋪著紅色桌布的大圓桌正擺當中；只有過年時才能吃到媽媽的超級拿手菜早已擺滿一整桌，大家圍繞著百歲壽星團團坐，歡聲笑語，早已滿屋。桌子的中央擺著精美的蛋糕，蛋糕上寫著八個醒目大字：「百歲幸福，長壽無疆」。此時，大哥不得不摘下眼鏡，因為他的眼睛早已濕潤。

在這個百歲除夕夜，我和大哥依偎在奶奶床邊，將奶奶布滿皺紋的手緊緊地貼在自已的臉上，就這樣不知過了多久，直到媽媽來叫醒我們倆，那時，東方已漸白。

次日，奶奶百歲誕辰生日的清晨，大哥充滿信心地踏上了工作的旅程。出門前，留下他為奶奶百歲生日親手製作的賀卡，上面寫著：「親愛的奶奶，謝謝妳陪伴我們到百歲。為了我們的愛，奶奶，妳一定要繼續加油，健康長壽。」