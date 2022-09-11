在我們已預定要搬家的前兩星期，我還是一如往常一樣，每天固定大約在上午十點左右，到圍繞著住家附近的小路走走，這樣每繞兩圈下來，六七千的步子正好也達成老人家日常必備的運動量。

這天，就在已經要回到家的時候，我看見同街的一位女士站在她家前院的樹下，那是一棵種了多年且是我很喜愛的玉蘭花樹，但它家的主人我們從未照見過，所以每當花香滿街的季節，我只能聞香而過，卻不能去討上幾朵捧在手心；如今巧遇，我在心裡盤想，要是我再走幾步，而她會回頭看我一眼的話，我就勇敢地向前去和她打聲招呼吧。

果然，看來年齡可能和我相近的她，轉身了，於是我忙向她道了一聲：「妳好！」她立刻以笑臉回應了我，我接著說：「我好喜歡妳家的這棵玉蘭花樹啊！」想不到，她竟前來拉起我的手，眼睛直看著我，好像我們很熟，邊握邊承諾：「等下次開花時，妳儘管來摘吧。」

在這樣熱情的接觸之下，我主動地邀她有空可以一起散步，她好高興，一個人待在家好悶，原來她是隨女兒新遷來租房的鄰居，一談到我們同樣來自台灣，父親都是軍人、在眷村長大、年輕時的求學經歷、過往婚姻生活、現在子女狀況等，更發現我們屬同一教會時，幾乎句句投緣。

一路上聽沒一會兒，她就會反覆問我姓什麼？我家是離她家的第幾間？她屬馬，我是幾年生的？我屬什麼？再又重訴是怎麼和她先生認識的，先生曾擔任過什麼高職，更一直向我唸起她雙親及家人去世的日子，因為她都記在一個小本子上，每天都會翻看，裡面也有子女孫兒們的生日，幾次除了這些外，就不再會有新的話題，即使每次都是走過同樣的路線，也一直拍手新奇地說，「太好了，沒來過。」還不時把玩在路邊拾起的白色小石頭，對著它發出天真的讚嘆。

臨搬家前，我再次到她家，星期天來開門的是她的女兒，她告訴我，她媽媽健忘的現象已有段時間了，她以前很喜歡串門子的，但現在不希望她出門亂走，所以她沒有人可以說話，不過很感謝我願意陪她，可是我說我是來道別的，隨手把一本我新買的日記本送給了站在女兒背後、靜靜聽我們對話的她。

到了新社區，趁著又是一個大好的天氣，想獨自出門去四周看看，可是才跨越兩三條小街沒多遠，突然發現我好像一出門就把回家的路方向弄反了，我心裡開始慌張起來，所幸摸摸索索，最後終於安全到家。

小驚之後，不覺悲憫起我那位才識不久的姐妹，疼惜她現在過得好嗎？她會記得我嗎？

我想她若忘就忘了吧，但她還能記得一生中自己重要的家人，和保留的童真之心，哪怕只是一點點，也是一件好事。如果哪天我真的在路上不知怎麼回家的話，是否從此被列入老人癡呆一族了呢？那麼今天的我又能記得什麼？