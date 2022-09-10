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遷居華人區

柯華

六年前春季旅美，與兒子一家人在鑽石吧老美區域居住。初來乍到，異域他鄉，眼拙耳聰，著實體驗了不會聽說看英語的茫然與困惑。無奈之際，只好每日早晚推著幼兒車中的孫子前往住家附近的小公園，與僅有的幾位華人會會面、聊聊天，以此打發寂寞難耐的初始時光。

三年後，兒子、兒媳分別被洛杉磯市區兩家公司聘用，為了縮短上下班行車時間，減少高速公路堵塞之苦，兩人很快在天普區域尋租到一處住房，並攜全家人遷居這裡。此地為華人區，街路縱橫，四通八達，地域清靜，環境幽雅，左鄰右舍多半為華人同胞，且華人店鋪、超市乃至幼兒園、醫院環顧四周；日常上街散步遛彎，總能邂逅祖籍廣東、香港、台灣、浙江、河南、東北等地民眾，皆能聽到語調不同但很親切的華語。

在此居住一年半，全家人都喜歡上這裡。兒子、兒媳依據我和妻子、尤其是小孫子的倡議，毅然決然籌集錢款，在租借房屋的小街上購買一處住房，我和妻子漂浮的心一下子落了地。

從此，我和妻子——小家中的後勤部長，先送孫子上幼兒園、後他又上小學，無論我們把送孫子到哪裡，皆能看到眾多華裔孩子與家長，聽到我們聽得懂、說較為流暢的中文；此外，閒暇時前往華人超市購物買菜，同樣被熟悉的華語包圍，讓人每次都徒生返回大陸家鄉感覺，心中漾滿舒爽與喜悅。

遷居華人區，既給我這個花甲老者帶來便利與歡心，也讓我消減了棲身他鄉異地的不適與煩惱。

但事情總有兩面。遷居華人區，置身華人華語簇擁環繞之中，我卻中斷了英語補習班學習，且滋生了不再求學的惰性。在鑽石吧居住的第三年，我曾懷著方便生活、出行的美好願望，到當地一個教會免費英語班學習，不料上了兩個月課，剛弄明白英語字母、韻母和一些常用單詞，小家就搬遷了。來到華人區，很快結識幾位上了年紀的華友，與之攀談閒聊之中，常詢問他們英語學習情況，得到答覆多半直截了當：「這裡居住的絕大多數是華人，周圍有好幾家華人超市。日常不用英語也能愉快生活。況且我們都這麼大歲數了，還費那勁兒幹啥？」

但我心中依然存著再求學英語願望，伺機尋找新的免費求學之地時，新冠肺炎病毒爆發了，居家禁足避疫之後，我的求學熱情逐漸冷卻，很少再思慮求學之事，並為之常自我勸慰：剩餘時光，就在華人區安身立命，休養生息，不再為求學英語費心勞神、吃苦受累了。

滋生這一懶惰想法，我和妻子這對年近花甲旅美的新居民，便一味地履行起料理小家家務職責：購物買菜做飯、接送孫子上下學、課餘陪學游泳、跆拳道；傍晚晚霞染紅西天，天氣轉涼，再領著孫子前往大操場公園踢球打球、娛樂遊玩，如若邂逅熟知的華友、老鄉，便停下腳步，與之暢談閒聊一陣子。

華人超市 鑽石吧 河南

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