中秋佳節到來之際，在異國他鄉的華人 難免都會「每逢佳節倍思親」。

這時，各華商所辦的超級市場也都不失時機地推出各款過節時需要採購的物品，各式各樣的月餅也紛紛登場，琳瑯滿目，種類繁多：有廣式月餅，皮薄、鬆軟、餡足，香甜可口；蘇式月餅，鬆脆、香酥，層層相疊；還有香港 月餅，有果仁的，重油不膩，甜鹹適口，另有椰蓉、蓮蓉蛋黃等供大家挑選。

許多人買了回家，為了在中秋節的晚上全家吃了團圓飯後，邊賞月邊吃月餅，其樂融融；也有人買了月餅饋贈給親朋好友，以增進彼此的情誼。當然，也有人為了託人辦事，送盒月餅表心意，也不失為是最好的禮物。

聽說有個笑話：甲君買了盒月餅送給乙；乙收到後，轉送給丙；丙又轉給丁，丁又轉身送給甲君，真是讓人啼笑皆非，這說明在中秋之際，互送月餅是我們中華民族自古以來就有的良好習俗。

我兒平時買東西都會精打細算，但是買起月餅來絕不手軟，趕緊買下了不少盒月餅。為何他對月餅如此情有獨鍾呢？因為他考入浙江大學後過第一個中秋節時，沒有任何親人在身邊，他雖然也有月餅吃，但總感到很憂傷，非常思念家鄉的親人，仰望明月，萬分惆悵。月餅有價情無價，一塊月餅一片心；它是條最堅韌的紐帶，緊連著遠方一家人。

兒子特別難忘從小和家人共度中秋佳節時的情景，每年中秋節那天，爺爺奶奶總忙裡忙外，準備晚餐；到了晚上，大家圍坐在一起吃團圓飯，喝點桂花酒，大口大口地吃魚吃肉，非常高興。飯後，爺爺又捧出不少月餅讓大家品嘗。尤其是我兒子，躺在椅子上露出那吃飽的滾圓滾圓小肚皮，連說：「好吃，好吃，吃得太飽啦！」他深深地感受到家園是多麼的溫馨和諧，是存放幸福和歡樂的樂土，是我們在這世上最美好的地方。

我們對中秋佳節、對月餅，都有一種特殊的情懷。來到美國以後，每逢中秋佳節，兒子就要買不少月餅，讓家人吃個暢快，還要把月餅寄給外地的親友。

中秋節是我們中華民族最重要的一個節日，是最有人情味的一個節日；月餅是中秋節最可口的食品，有濃厚的中華文化的底蘊，有令人難以忘懷的家鄉風味。