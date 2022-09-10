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每見月餅倍思親

彭素綺

最近在店裡可以看到堆在售貨架上形形色色的月餅，我總會去欣賞瀏覧一番；因為自小就喜歡吃，尤其愛有蛋黃餡的。如今年事已高，已經不太吃了，但還是會在網路上仔細地看，尤其是那些頗富盛名的名牌、老牌，帶我走進童年的回憶隧道。

娘家的二哥是西醫醫生，父親是中醫師，當年都是處方兼發藥。藥商代理人每年都會送月餅給我們，維繫生意，送來的都是名牌又大盒的包裝，六方型的，至少有二十個一盒，中間是有鹹蛋黃的幾個「主角」。

父母兄姊們都不是很愛吃，只有我和弟弟有興趣。我們平分蛋黃的，其他隨意，兩人各自有一個月餅盒，收集心中所愛的。

因為月餅太多，分送給家中雇用的護士們，即便如此，母親每年都為月餅存放在冰箱費神，有時候拿出家人比較喜歡的蓮蓉月餅，蒸了一下，很好吃呢！

我的月餅食用經驗豐富，也有甜蜜的回憶。

當年兄姊都在台北、台中和台南上大學的年代，父母要求他們回家過中秋，當全家團圓時，我非常高興可以見到數月不見的他們。

我猶記得，當他們返回校園的時候，心中不捨的心情。有時甚至背著他們流淚。

各式各樣的月餅，蘇式、廣式，我都喜歡，尤其喜歡五仁月餅，中和一下甜度，愛不釋手。母親是很傳統的，所有節慶都要吃應景的食物，端午節必吃粽子、元宵節必吃湯圓、中秋節吃月餅，一定要應個景。

初來美國，母親逢年過節，最愛問我：「 妳們那邊吃得到嗎？」堅持要寄月餅給我們。

如今，大型超市賣的月餅又多又好，而且接近中秋就會有折扣優惠。我會好好地去選擇一盒心中所愛，依照母親的叮嚀，應景過節。

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