向來以為睡覺是最平常也最正常不過的事，從來不知道失眠 會這麼痛苦。我是一個很好睡的人，不論室內室外的聲音有多大，放著音樂或開著電視，只要有地方可以躺，我就能入睡。

而這種天經地義的事，最近卻很困擾我。公司交給我一個重要的工作，帶領一組十二個人，上自勘查工地，下至規畫預算 ，所有瑣碎的事都要在三個月內完成。昏頭轉向的我們，還必須輪流到外地出差，回來要報告，業主不滿意的地方，要迅速改進。

十二個人都有家有眷，工作賺錢之外，還要兼顧家庭，要照顧老婆大人的情緒，更要協調送孩子上下學、參加活動的時間。我是這一組年紀最長的，孩子都已有事業，相對而言，比起小我一、二十歲、孩子正在求學階段的同事們，我的壓力小很多。

即便如此，我身為負責人，工作回到家已是七、八點，桌上的飯菜放入微波爐，匆匆吃過晚餐，我並沒有休息的時間。往常這時間都是和太太一起看電視或聊聊天，但最近實在沒有這些多餘的時間，太太知道我壓力大，倒是很體諒我，她自己去追劇，放我一個人在書房苦熬。

當我要進臥房睡覺時，時間大多在半夜兩點。我通常六點半起床，因此睡眠時間只有四個小時，我很快入睡，也睡得熟，所以睡眠時間短倒也不是很嚴重的事。

但不知道是不是壓力的關係，還是生理時鐘發生變化，我變得很難入睡，剛躺下來，腦子裡還在想著今天工作的情形，明天如何改進，想著想著，有好多個夜晚我幾乎整夜沒睡，雖然躺在床上，閉上眼睛，但我知道我根本沒法睡。我學著別人說的數羊、數數字，這些非但對我無效，有時忘了數，還特別想著剛才是數到哪，以致越數反而精神越好，好想睡覺卻睡不著，太痛苦了。

太太看我臉色不好，知道我睡眠出了問題，跟她說數羊對我沒有用，她反而笑我居然信那一套。她硬性規定我回到家後先洗澡，她會幫我現煮熱騰騰的晚餐，不再吃微波爐熱過的，再吃一些甜點，然後就要我休息一兩個小時再起床。我不同意，也不相信，因為那等於是拖延我上床的時間，等於縮短我睡眠的時間，我不是一覺到天亮，就是休息過後也到天亮。

太太一聲令下，我只好照做，頭幾天很難熬，休息過後不想起床，但是又不得不起床整理工作，我也真的有幾天是休息起來後就沒辦法入睡。

神奇的是，一星期過後，我很適應這種先休息的方式，它將我工作的疲累和煩心暫時打斷了，等我休息過後，注意力比較集中，反而能將手上的事迅速做完，比以前減少了很多時間，我的總睡眠時間沒有減少，反而增加，而且睡眠品質也變好，不用數羊數數字。

再兩個星期，這個工程即將完工，我就可以回到以前十一點入睡的狀態。這次讓我深刻體會到，所謂「休息是為了走更長的路」是真的。