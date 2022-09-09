老爸擁有一個裝滿各式工具的八寶箱，有空時會拿出一些工具東鼓搗西鼓搗，什麼斷了腳的椅子、不出聲音的收音機、沒有毛的掃把、缺了手把的鍋子、掉油漆的相框……，各式各樣物品到老爸的手裡，都能再次修復繼續使用，老爸告訴我說這叫做「進廠修理」。

退休 後空閒時間很多，多年來履行自己動手（DIY）的原則，車庫裡的工具越來越多，家用物品該「進廠修理」都修完了，為了不枉費花錢買來的工具，開始做一些嗜好，正確的說法這是花金錢、花時間、花力氣的「三花行為」，做出來的產品沒什麼實際用處，占空間不說，有時候當做禮物送給別人，受禮的友人說不定轉身就會將它丟進垃圾桶。

數年前到海邊遊逛時，看到一組正反方向旋轉的木造風車豎立在店鋪大門前，覺得造型獨特，隨手用手機 照了個相，回家後想了半天，不妨自己動手做一個玩玩，一方面可以消磨空閒時間，另一方面用點腦筋，以免老人癡呆找上門，能夠做一個放在陽台迎風招展也是很酷的事。從那之後，幾年下來院子裡各處豎立著風車桿，每部風車顏色五彩繽紛，材料各異，轉動方向不同，感覺每天生活都很有趣味。

四年前兄弟姊妹們來家裡聚會，我想到最好的伴手禮就是送每人兩組風車，小妹住在澳州墨爾本，妹夫不怕辛勞將所有零件打包，放入行李中帶回家；又有一次，我將風車的每片葉子分別編號，附上組裝說明書，利用郵局的便利包裹寄給北加州 李兄，安裝在他院子魚池旁，剛好有風有水，合而為有風水之家。能夠有知音者喜愛，作品能有好的歸宿，算是給製作人最好的回報。

新冠病毒瘟疫來到，校友本來每周都會定期聚會一次，談天說地外加學習交際舞，這三年以來只能在LINE上見面。各人談到在家多麼無聊時，我出示自己的嗜好，得到各家好評，麥嫂一本正經說是否可以訂購？我一時之間不知如何回答，因為我壓根沒想到這玩意會有誰購買，嫂子看上我的產品，那真是我的光榮，想了想，我只要價一美元，做了多年的嗜好，終於有顧客上門，這算是開張大吉，要價多少真不重要，我會將賺的一美元錢幣裱裝在鏡框中保存，秀給老友們看，說明嗜好絕非都是三花行為。