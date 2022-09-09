以往印象中，野生動物都是困在動物園 的籠子裡供人觀看的，後來管理上漸趨文明，那也是豢養在園區固定範圍內，生活在虛擬的野生環境中，從而成為吸引遊客的賺錢工具。動物成了困獸，人們與牠們互動都受阻於一道隔離的鐵柵欄與圍牆。

來到美國後，這一認知逐漸改變。

我第一次在野外看到動物是在高速公路上，路旁竟然有野鹿，或蹲或臥，木然面對路上疾馳而過的汽車 。當時我覺得很驚訝，朋友卻笑我大驚小怪，說在美國高速公路出現野鹿是再平常不過的，鹿們經常跑出公路，撞擊汽車，夜間行駛，司機要尤其小心，說不定什麼時候，樹林裡會突然竄出一頭鹿，你把牠撞死了那倒是小事，如果撞傷了，還得對牠進行救護醫治，然後放歸自然。

後來去洛杉磯，朋友領我去一處休閒地，類似公園之類的地方，只見滿園野鴨、野鵝恣意橫行，牠們也不怕人，倒是行人要避讓著牠們，山坡草地、木橋馬路都是牠們的地盤，一隻隻在身邊昂首翹尾，左搖右擺，神氣得很。我們駕車出來時，鴨媽媽正帶著一群鴨寶寶橫穿馬路，兩邊來往車輛均停車禮讓，司機們都要等牠們悠悠蕩蕩過完馬路，才啟動車輛重新行駛，這場景把我看得目瞪口呆。

之後這些鏡頭看得多，我也就習以為常了，身邊就是動物園，我也自覺成為了不打擾牠們的一分子。

有一次聖誕節前，在紐約郊區朋友家中，大家正在室內品茗聊天，突然抬頭發現院子裡來了不速之客，三隻大火雞泰然自若在院內閒庭信步，彷彿預賀聖誕。我出門看著牠們，牠們也睥睨著我，眼神充滿警告，好像在說我才是外來人，之後淡定在我眼前走過。朋友告知，此景常見，無需驚奇，雙方和睦相處，一直相安無事。

近日，我在後院與房東 閒談，無意一眼，見有幾隻傢伙在草叢中探頭探腦，我未見過這種動物，形體像貓，雙眼黑圈像戴著墨鏡，毛髮灰色，尾巴黑白相間。我有點驚慌，告知房東，房東頭也不抬說，那是野貓，我不信，我經常見到野貓流浪，然從未見過模樣如此滑稽的野貓。入屋之後，上網翻書搜索，得知這些傢伙叫「浣熊」，也不知牠們是第幾次私闖民宅了，總之房東一直都把牠們當成野貓。

無獨有偶，我芝加哥的同學前一陣子家裡也闖進了外來客。早起他發現自家屋簷新增了一個鳥巢，於是他安裝了攝像頭，每天觀察鳥巢的情況，發現是一對知更鳥借他家地盤築巢孵蛋，十三天後小鳥出生，鳥媽鳥爸每天口銜蟲子餵養哺育，直到小鳥睜開眼睛長大成鳥後陸續飛回自然。這個過程，我同學一直沒有打擾牠們，權當家裡添了一戶新鄰居，和睦共處多天，還滋生不捨的情感，每次到野外看見鳥，都疑為是自家的知更鳥。

其實附近有動物出沒，證明原始生態好，居住環境必定不差，大自然萬物都是上天給人類最好的饋贈，動物是上天給人們的朋友，是屬於自然的，牠們應有自己的空間，我們應學會與動物互相尊重，互不傷害，那麼何處不是動物園，何處不是樂土？