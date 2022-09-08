一九九三年我移民美國之前，在中國是普通工人，收入少，銀行存款很少，只是知道可以在銀行存活期和定期。來美國之後數月，因為沒有固定工作，沒錢在銀行開戶。後來有了工作，發的工資是支票 ，我就拿身分證去銀行領取現金，但很快就發現，使用現金很不方便。

我想有自己的帳戶，就開個活期存款吧，但我英語很差，就讓媽媽帶我到離家最近的Seafirst Bank這家美國銀行開活期儲蓄帳戶。

媽媽是一九八五年和爸爸一起移民美國西雅圖的，那時他們已經是古稀之年，都沒有英文基礎，但都從頭學起，五年後考上了美國公民，所以媽媽當我的英文翻譯沒有問題。可是當銀行業務員問我要不要開支票帳戶的時候，我對支票帳戶的認識還很模糊，就問媽媽的意見，她說我自己決定，於是我沒有開支票帳戶。媽媽平時不管錢，不知道支票的重要性。

回家後和兄弟姊妹們說起此事，大家都說一定要開支票帳戶才方便，我才想起以前在國內的時候，只有單位之間開支票來往，私人幾乎沒有使用支票的，而美國的私人幾乎都使用支票。

想清楚之後，下次去銀行就開了支票帳戶，我只是把收入的支票存入銀行，又在Seafirst Bank辦理了支票借記卡和信用卡，後來這家銀行換成了Bank of America，辦理的業務更多，是美國最大的銀行之一，有中文在線，非常方便。

我很喜歡離我家一英里的華盛頓聯邦銀行（WaFd Bank），該行雖然小一些，但是長期有華語服務，附近的華人都喜歡到那裡辦業務。

我們這個區域的幾家美國銀行人員流動性都很大，很少能遇到講中文的業務員，常常是來了一位會中文的業務員，一年半載甚至幾個月就走了，所以一些英文不好的華人就喜歡到有固定華語服務的中國城的銀行。

在西雅圖中國城，Bank of America、國泰銀行和富國銀行都有為亞裔服務的分行。在新冠疫情 爆發之前的一周，我曾經到中國城一家銀行辦理過業務，這家銀行的服務態度很好，後來因為疫情，我取消了既定的預約，他們仍然主動打電話讓我去回訪。疫情中西雅圖中國城多家商店遭遇搶劫，銀行的日子也不好過，還能想到我這個平民百姓，值得稱讚。

多年前治安較好，銀行門口很少看到警察 ，現在很多大銀行門口都有警察站崗。犯罪分子最喜歡打劫銀行，記得有一天聽朋友說起一件搶劫案，原來那天下午離我家不遠的一家銀行在關門之前闖進一個持槍的歹徒，逼銀行業務員交出現金，歹徒劫巨款之後，剛逃出銀行就被警察包圍了，歹徒只能逃到鄰居家藏匿。這時已經是萬家燈火了，在夜幕之下，銀行懸賞舉報兩萬美金之後，歹徒很快被抓。

據說銀行要拿出這兩萬美金的時候，還和舉報者討價還價，畢竟這個歹徒是逃不了的。當時電視台直播現場，讓人們大開眼界，原來財大氣粗的銀行老闆也會心疼兩萬美金啊！