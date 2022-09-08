公寓斜對面有戶人家正在裝修，在路邊放了一張長桌，桌前豎著一個寫著「FREE」的牌子，不要的東西都放在桌子上，供需要的人無償拿去。已經有一個多月了，隔三岔五就有新東西擺出來。我一發現有新東西亮相，便和妻子走過去，看有沒有中意和需要的，還真有，一個相框吸引了我們，乳白色，淺色燙金花紋，非常雅致，決定拿走。

妻對這個相框非常滿意，拿著相框一邊端詳一邊往前走，走著走著突然想起什麼，說：「去把封套也拿來吧，拿走相框丟下封套不禮貌。」我想也是，便轉身去取相框封套。

當我拿起封套剛要走，驀地聽到妻驚叫一聲，我快步跑過去，但見妻左手拇指緊緊掐著右胳膊的小臂，臉上表情痛苦。急忙問發生了什麼事？妻說被蟲子咬了，有翅膀、是飛蟲、黑色、樣子像蝴蝶，但是比蝴蝶小。被咬的地方已經滲出鮮血，周圍開始紅腫。我擔心有毒，一邊用力幫妻往外擠血，一邊急匆匆往回走。

當經過裝修房子這戶人家時，可能是被女主人看到了，急慌慌從院子走出來，用手比畫著問出了什麼事？我一邊用手比畫，一邊把妻被蟲咬的胳膊展示給她看，當她看到妻子紅腫有血的胳膊時，立即示意我們跟她去。

她把我們帶到她家裡，請我們坐在門廳的椅子上，拿出手機 用翻譯軟體問是怎麼傷著的？當得知是被不明飛蟲咬了，立即走進客廳。過一會兒從客廳拿著一個小碗出來，碗裡盛著一些白色乳狀液體，類似牛奶 但比牛奶濃稠，她用小勺攪拌了一會兒，一勺一勺舀著輕輕塗在蟲子咬傷的地方，然後把裹著冰塊的紗布敷在上面。

這時，從院外開來一輛皮卡車，女主人說是她丈夫下班回來了，車上有急救包，領我們來到院子裡。

女主人向她丈夫講了妻子被蟲子咬的事，她丈夫輕輕揭開紗布看了看，從駕駛室拿出急救包，打開，找到一個類似創可貼的藥片，貼在妻子的傷口上，用紗布包紥好。處理完後問我們家裡有沒有泰諾？我們說有，讓我們回家後服用泰諾，泰諾有止疼消腫的作用。

第三天傍晚，我和妻遛彎回來，遠遠看見他們夫妻倆正在院子裡與一位穿罩袍的阿拉伯朋友談話，看樣子談得很投機。我們正好要告訴他們蟲傷已痊癒，向他們當面表示謝意。當我們走近還沒來得及開口，熱心的女主人便問妻的傷好了沒有？當她得知已經好了時，伸出大拇指向我們表示祝賀，她丈夫不放心，特意走過來親自看看，才高興地笑了。

我所在的公寓跟他們家是錯對門，相距不到二十米，因為美國人不串門子，各自悶頭過自己的日子，再加上我們不會英語，雖然見過面，但多是她在家裡我們在街上，偶爾打個招呼而已，沒有近距離接觸過，連話都沒有說過，更談不上有什麼交往。對我們卻如此熱情幫助，實在令人感動。

剛來美國時就聽一位朋友說，美國人表面看起來不熱情，但在你需要幫助的時候，會真心實意幫助你，從這件事真正感受到朋友所言不虛。