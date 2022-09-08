夏日炎炎，市場上各式西瓜上市，小玉西瓜，有籽、無籽、圓形、橢圓形，大小不一，令人心花怒放；機會好的話能夠碰上黃瓤又有清香的品種，就真是快活似神仙了。

內人對於西瓜情有獨鍾，就算到了冬季仍然想念著西瓜，當然這個時候是沒有什麼好品種，就是白色無味的，她也心甘情願出大價錢買回來解饞。

最近正是盛產季節，價錢從幾塊錢一磅降到幾塊錢一個，無籽的貴一些，大紙箱裝得滿滿，看來都不錯。我們運用新學的六大重點選瓜法，挑了兩個有籽的：屁股眼要小，紋理要清晰，紋路飽滿，色澤要深，陰暗部分要小。回家一刀切下，脆皮掙裂，多汁清香，肉紅飽滿清脆，乃真西瓜。再次買了兩個無籽的品種，水分較乾又沒有清香，吃到嘴裡沒有一包水飽滿的感覺。

小時候住的宿舍有五十戶人家，所以有各式小販進來招攬生意，爆米花、烤紅薯、青皮橘子、蛋捲冰淇淋等等，還有踏著板車的西瓜小販，一車也不過二十個，在炎熱的天氣下，他汗流浹背，不停擦著汗水，用力踏車，一個個巷子吆喝著叫賣：「包開西瓜！」一吆喝，左鄰右舍的伯母大娘都給請出來了，各顯身手一陣敲打，將自己選中的交給小販。

他一刀在手，在瓜皮上畫出一小三角，再深切入取出一長錐型小樣供品嘗，滿意了就成交，不滿意時則可再選一個位置，如法炮製再拿下一小樣試吃，雙方論戰幾番也能合理成交。記得有一次一位大媽，身高體壯，說是西瓜太沙了要退貨、退錢，這大爺可急了，西瓜帶沙瓤是好貨如何也不肯退，兩方臉紅脖子粗，幾乎要大打出手，我們看熱鬧的嚇得一哄而散，不知道結局是什麼。

家裡孩子多，西瓜切好一人一小盤各分兩片，都小心翼翼地保護著。當我們還在小口品嘗，是尖上的可口還是中間的更甜更沙，小手還忙著摳瓜子時，我們老大的一副大齙牙，三刨兩刨一塊西瓜就沒了，吐籽也像機關槍般的掃射一地，他已經盯著我們的盤子在算計如何軟硬兼施拿下我們的西瓜。

懷念童年夏夜全家在院子裡乘涼，晚風徐徐吹來，一盤西瓜在手，聽著廣播小說 或是相聲，神清氣爽，不亦樂乎，真是永遠長不大的童年。