先前家園版刊登《在美放飛童年夢》一稿後，我又擎著滿心歡喜，連續幾日傍晚駕車載著妻子及小孫子到大操場公園，放飛我鍾愛的大三角風箏；沒想到第三天傍晚，當我的風箏扶搖直上，越飛越高，凌駕其他幾只風箏之上，飄飛在晚霞彩雲間時，兩位好心人近前送上忠告：「風箏不能放這麼高，危險！」

我的風箏為何飛得高？實言相告：我加長放線了。網購的風箏自帶一段放線，有三十餘米長。為讓大三角風箏飛得高遠，我在其放線尾端續接了一團自購棉線。由此，在他人風箏受放線限制，僅能在低空飄飛，並因地面障礙物多，風力不穩，不停搖擺下墜時，我加長了放線的風箏，卻像大鳥一般迎著清風飄上藍天，而且越飛越高遠。

一花獨放，姿壓群芳，引來讚嘆「這風箏飛的真高」之餘，也先後把兩位好心人引到身邊。一位勸導我：「我是附近小型機場 的飛行員，每天訓練駕駛的小飛機都從操場公園上空經過，你放的風箏超過飛機高度，很容易被機身刮扯上，一旦發生事故，後果就嚴重了。」我一時醒悟，連聲應允：「好、好，我馬上往回收放線。」

這位仁兄剛離開，我還在全力收線，又一位明白人上前送上善語：「美國聯邦做出過決定，在社區公園放風箏高度是七百尺，你放的風箏遠遠超過這個高度，實在不利小型飛機低空飛行，如若發生刮扯事故，你要承擔法律責任。」

兩位好心人的勸導忠告，讓我迅速把放線收回風箏自帶長度，大三角風箏與其他風箏一樣，均漂浮在了私人飛機翅膀之下。不過我心裡卻暗自思量：社區公園，不是各族裔民眾娛樂遊玩場所嗎？其上空是規定的私人飛機航道嗎？私人飛機在此低空飛行經過安全嗎？

帶著這些疑問回家上網查詢，看到了「在美國放風箏超過一百五十米會被罰」一說，但沒有查到相關規定條文；繼續搜尋看到英國 、中國等民航機場管理條例，內容大體相同：機場跑道兩側各十公里、兩端各二十公里區域為淨空保護區，禁止放孔明燈、氣球、航模、煙霧、粉塵等，並對放風箏、無人機等高度加以限制。

既然高飛風箏對飛機飛行安全有威脅，身為一介移居民眾，就得嚴格遵守相關規定，不把風箏放得過高。由此，再到大操場公園放風箏，我皆把飄飛的風箏控制在自帶線高度。