前陣子在街頭忽然見到街友老威，他坐在輪椅上，蓋著輕薄毛毯，我心頭一驚，難道他截肢了？我知道他有糖尿病宿疾。

認識老威是在新冠病毒爆發前半年，平時圖書館 裡少見街友，他們幾乎都坐在館外的石階或牆邊；主要是館內十分潔淨，且嚴禁在館內廁所洗澡，多有異味及衣衫襤褸的他們，往往自動避開，加上街友們拖拉著行當，也不便入內。即使如此仍有例外，老威是少數之一。

起初我注意到老威，是見他穿得還算整齊乾淨，固定位置背著窗戶，曬著一貫溫和的陽光讀寫。每次經過他的座桌，他總是在閲讀厚重的傳統大字典，一面用筆記將字和句型寫在紙上，然後，再寫在紙反面考自己是否記得，並且用這個字造句。一次，剛好接觸到他的眼神，他說「你好」，我回說，「你那麼喜歡記字啊？」他一笑，指著頭：「防止老年癡呆失憶」。

之後，遇到有幾分書卷氣的他便聊幾句，談最近讀了什麼書。老威因為始終在流浪途中，所以不方便借書，他若想讀書，多半只能在圖書館開放時間內在館內閱讀。

有時，我將家中不再讀的書或雜誌，問他是否想讀？他若讀完，可以留在路邊，或是放在自助洗衣店，留給等待洗衣的人翻閱。如果未遇到他，我便將書放在他經常坐的一家賣三明治小店門旁空置的報箱內，老威說，他隨身不能帶太多東西，便把報箱當做儲物小櫃，將一些小物留在內。

一天，遠遠見到老威向我招手，他說，在路邊拾到一個布袋，裡面放的衣服都很乾淨，還有一個完好的電腦包。他不太認得這些東西的品牌，直覺應該還不錯，也許，我可以幫他拿去隔兩個街口，在本地頗有名的二手衣店賣賣看？他的打扮不適合自己去賣。我仔細檢查了衣物，發現都是平價名牌，維持得很好外，式樣也過得去，其中還有一件克什米爾毛衣，原價新品至少上百美元。那天，他撿來的五件衣服，我替他賣了四件，賣得三十五美元。

此外，那個電腦包，形狀及質材都好，唯一不夠時髦的是標誌是舊型。我忽然想到，創造這個牌子的紐約設計師近年自殺去世，也許有粉絲懷舊願意收賣，於是拿回家，孩子估了價放上網賣，結果真的賣了二十五美元。

第一次替老威賣東西，共賣了六十美元，他高興極了，連說要請我喝咖啡 。我一向不喝咖啡，請他自己好好享受這分運氣。

後來我陸續替老威賣了幾次衣物及鞋子，所得不多，但老威總是高興又感激這些意外之財。他說自從路邊停車收費機器改成除投幣外，也可以刷卡付費後，人們身上越來越少備零鈔或銅板，討得到的錢少得可憐，能夠拾衣賣得幾十元實在難得。

之後，新冠病毒撲面而來，老威和許多街友一樣不見蹤影，應該是得到政府的照顧，住到臨時租來的旅館收容所。疫情 第一年，我沒有見到他；去年，疫情漸緩，許多人也打了疫苗，街道氣氛活絡起來，我遇到老威，彼此隔著口罩互相問好慶幸平安外，還替他賣了衣服，只是覺得老威憔悴。他說，年紀大了，體力大不如前，出趟門都費勁。

如今疫情雖然沒有結束，卻大有起色，反倒是遇見老威次數越來越少。這次遇到輪椅上的他，他盯著我看了半天，才想起我的名字。我問他什麼時候坐上輪椅？他搖搖頭說，能活一天算一天吧。幫他推輪椅的街友輕聲的說，老威並沒有確診，就是避難期間，也許因為壓力而加速老了，身體有的器官開始退化，不能在外面待太久。

我望著這兩人遠去的身影，了解人生境遇難免如此，只能默默祝禱他們平安。