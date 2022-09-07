前陣子一則新聞報導引起我的注意，一位十歲的美籍華裔小女孩奪得「小小頂級廚師」(Master Chef Junior)冠軍。由於這個節目在三年前錄製，今年播放，現年十三歲的她，在接受媒體採訪時，侃侃而談比賽心路歷程，我不由得欽佩萬分，特地觀看節目，小小年紀，靠著好本領，一路過關斬將，最終一舉奪冠。

遙想六○年代末期，只有三家電視台，母親省吃儉用買了電視機，傅培梅女士的做菜節目總是吸引著我。記得有一次看完節目後，馬上用鳳梨青椒雞肉做了一道菜，至於口味如何？我已毫無印象；何況母親的好手藝，足以滿足一家七口的味蕾，不到十歲的我始終沒有機會演練一番。

七○年代末期，姊姊遠嫁美國，行李中少不了「培梅食譜 」及大同電鍋，那印刷精美的食譜令我嚮往，只不過在升學的壓力下，很少有機會做菜。然而常年在母親身旁，多多少少學了一些，也逐漸知道母親在生活磨練下，一身好廚藝都是自學的。或許我遺傳到她，對做菜特別感興趣。

八○年代移民美國，才知道姊姊從來沒有機會用食譜做菜，因為她有個精通中西餐的公公，自然很少下廚。每年在她家舉辦感恩節大聚餐，持續了二十多年，先由公公掌廚，後由兒子接棒。現在她含飴弄孫之際，反而要下廚做菜給孫子吃，所幸在享受佳餚之餘，也練就好工夫，難不倒她的。

當年我赴美時，同樣帶了食譜和電鍋，食譜是味全公司出版的「家常菜」，電鍋是電子鍋。婚後養兒育女，還是職業婦女，每每以最簡單的食材，做最快速的料理，何況食譜上的食材取得不易，除非有特殊聚會，否則不會參照食譜做菜。那本「家常菜」一直陳列在書架上，會不定期翻閱，以飽眼福。

近幾十年華人超市 不斷引進各類食材，我有時也會參照YouTube演練一番，YouTube的美食 節目令我百看不厭，也體會到母親做菜好吃的祕訣，在於先分別烹煮，讓每種食材保有自己獨特風味，再融合成為一道料理，既花心思也費時間，更有她濃濃的愛。

這些年由於子女相繼遷出，在工作之餘，也願花心思來料理餐點，何況日式、韓式等各式美食風行，食材取得更加容易，兒時的廚師夢，終於有機會實現。