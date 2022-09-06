正值盛夏，卻如春陽和煦，又如秋風送爽。今天幸福指數 比昨天微升，為什麼？因為小小的快樂：我終於可以曬被子了。

我先去問過公寓經理，「哪兒可以曬被子？」他奇怪地問，「為什麼要曬？在烘乾機裡烘乾就行了」，這裡的人沒有曬被子的習慣，也就沒有曬被子的地方，不像國內，在樓前有漂亮整齊的鐵架曬場。我找呀找呀，終於在圍院子的木柵欄上找到了合適的地方，拴好了繩子，可是拴好繩子已經兩個星期，直到今天才是第一次連續兩個晴天。

我哼著歌：太陽天空照，花兒對我笑。小鳥說早早早，你為什麼背上小書包？抱著被子下樓去。

最困難的部分是把床墊捲起來拿出去；床墊號稱七英寸厚，三倍加硬，原本裝在一個半米見方的紙盒裡，誰知道現在就是想把它捲成一個兩米見方也不容易。這頭捲起那頭翹，累得我渾身是汗，後來我乾脆爬上床去，親自做一個捨身滾雷式，才勉強捲起來。

剛鬆手要用繩子捆，它唰的一聲又彈回原狀。彈性這麼大，就是綁上繩子也繫不上扣啊！後來我就把T衫的衣身部分剪下來成一個大圓筒，一擰就是直徑兩公分的繩環。拳打腳踢的，把床墊捲起來，用繩環套上去，這才結束戰鬥。

我想到美國男人為女人開門，那是因為這裡的門十分厚重，女人很難推動；捲床墊又何嘗不是呢？

後來被子枕頭和床墊曬的鬆軟溫暖，晚上睡覺時聞到陽光的香味，真好。

過了三天，我收到了公寓經理的通知說，院子裡不可以隨便晾曬衣服被褥， 怕鄰居們有意見。「你既然已經曬過了，那就下不為例。」