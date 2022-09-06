我的白人同事朱迪和我一起工作已三十年有餘，我進公司的第二年，她家裡傳來捷報：丈夫花三美元買的樂透中了頭獎，獎額是二百一十五萬。這個數字在三十年前是個巨大的數字，以當時洛杉磯的房屋平均價，可買八棟房子。那時樂透的獎金發放是分二十年，扣掉相關費用，每年淨給九萬左右。

中了這麽大的獎，朱迪也考慮過退休，但思索了一番還是決定繼續工作；三十年以後來看，她是做出了正確的選擇。

朱迪的樂透獎最後一次付款已在九年前結束，她現在仍在公司朝九晚五地工作。朱迪目前只擁有一套房子，而且還有為數不小的房貸；除此之外，沒有其他投資 和儲蓄，是個典型的月光族。兩百多萬的樂透獎都去了哪？

她們家中了樂透獎後花的第一筆大錢，就是夫妻兩人各買了一輛「哈雷」達維森摩托車，每輛價值兩萬多美元。有了摩托車，一到周末，他們都興高采烈地躍上哈雷，隨著摩托車隊，沿著加州 的美麗海邊威武兜風。

朱迪家花的另一筆大錢，就是給丈夫買了一個勞力士手表，價值一萬三千美元。丈夫的職業是卡車司機，或許為了保證送貨準時，看著高級瑞士手表，心裡會更有底氣？朱迪當時開的是一輛雪弗萊-色波本SUV ，那年代，這款新車的價值兩萬左右，車已經三年新，有了錢的她，花了八千美元把車內進行了高級裝修。

慷慨的朱迪開著豪華裝修後的車，帶著全辦公室的同事去了一家餐館，請我們吃了一頓豐盛的午餐。車內的座椅全是選用高級的皮料，頂部鑲著美麗的圖案，車裡還安裝閉路電視和配置了冰箱。坐在如此高檔的車內，好似嘗到了名人被名車接送的感覺。

朱迪還花重金請人在自己的住房門前建了一個高級花園，後院也植樹造景，耗資近五萬美元把自己的屋前屋後打扮得綠樹成蔭，繁花似錦。平常不太喜歡旅遊的她，還花了一筆數目不少的金額在拉斯維加斯買了一個「分時享用權」的高級公寓，這種公寓每年有兩周的時間供自己使用，如果當年不用就過期作廢，為此她年年都要去此處度假兩周，除了度假的消費，每年都需繳納不少的管理費。

幾年以後，朱迪對騎摩托車新鮮感大大減退，就把兩輛哈雷以低價賣掉；另外，她對自己開的汽車喜新厭舊，過三年就要換輛新車，所以那個雪弗萊-色波本SUV早已換掉，車內的八千美元豪華內飾也送給買主。

每年去同一地方度假對她來說也已經厭倦，「分時享用權」的豪華公寓也早已廉價轉讓。這樣的消費水平，每年下來把樂透獎和夫婦兩人的薪水幾乎全部花盡，自從她的樂透獎發完以後，朱迪也不得不重歸昔日的白領生活。

我們公司每年給職工漲薪水百分之三左右，以前有樂透進帳時，朱迪對這工資漲幅毫無興趣；可現在每到公司通知她工資漲幅的數字時，她都是淚水滿面，總覺得所加薪水與她對公司的貢獻不成比例。

我常常在想，如果在領取樂透的二十年間，她能在個人消費上省一些，在投資理財上多一點，又何必每年為之哭泣呢？