三個月前，我們登上一艘行程七日的郵輪 ，郵輪上有不少手持拐杖或坐著輪椅的乘客，也有許多年輕家庭，都是父母帶著孩子們，其中手推嬰兒車甚多，想來多半是因為十二歲以下的孩童免船票的原因。

是日清晨，我們走進郵輪上的露天中央公園裡，公園裡曲徑通幽，各色鮮花爭艷，樹叢綠意盎然，我們在樹蔭下找張桌椅享用早餐。不久，從彎曲小路上走來一家四人，年輕爸爸雙手端著食物和飲料，媽媽推著一輛嬰兒車，裡面坐著兩歲左右的小男孩，媽媽身旁跟著一個約莫五、六歲的男孩，和媽媽說個不停。

他們在我們旁邊的桌椅上安頓好，小男孩盯著我們看，我微笑著搖搖手和他打個招呼，年輕父母親和我們道早。媽媽從掛在嬰兒車上的背袋裡取出一瓶牛奶，小男孩伸手要哥哥手裡的麵包，哥哥立刻撕一小塊給弟弟，看得出來這做哥哥的很疼愛弟弟。我向他們的母親讚美孩子的可愛，媽媽回說謝謝，又說他們兄弟倆相差四歲，還算乖巧。

看著他們，想起我們自己的兩個孩子也是相差四歲，記憶匣裡閃出一段段視頻。老二出生的那年冬天，雪下得特別多，每每在先生上班以後，趁著老二還在睡覺，我就出門將車道和人行道上的積雪鏟除乾淨，老大在雪地裡堆雪人。他時不時會拉開大門把頭伸進去側耳傾聽，如果聽到弟弟的哭聲，就立刻喊著：「媽媽，弟弟醒了，趕快進去抱他起來。」說完他必搶先進屋，脫衣脫帽摔去長筒靴，然後奔向睡在小床上的弟弟，拍著哄著。

兩兄弟間很是親密，無論哥哥做功課或看電視或玩耍，弟弟喜歡黏在哥哥身邊，哥哥並不嫌棄，總是摟著弟弟坐得近些。哥哥上幼稚園的時候，每天我帶著弟弟走到道路旁等候校車駛來，看到哥哥出現在校車門口時，弟弟就跑過去攙著哥哥的手，興奮地吱吱喳喳說話。

有次我們全家到附近一個小河漂流景區，租了橡皮圈下水玩漂流。經過一段水流湍急處時，弟弟忽然被急流沖散，哥哥立刻喊著：「弟弟不要怕，我來救你。」然後用力划到弟弟身邊，把他拖了回來。雖然河水不深，但把弟弟嚇到了，牽著哥哥的手不肯放開，直到上岸。

在他倆同校的一年裡，哥哥已是身高六尺的高三學生，他愛護成為新鮮人的弟弟，只要在校園裡見到弟弟，就會高聲喊：「弟弟！」同時，把弟弟介紹給他的同學，所以同學們也跟著以「弟弟」稱呼，成了全校所有同學的弟弟。

兄弟倆先後從大學畢業，哥哥與我們仍住在美東，他在住家附近的公司任職；弟弟則定居千里之外的加州 ，弟弟每隔三個月左右就會回來與我們相聚個把星期，兄弟倆相見歡，為了不打擾我們的睡眠，常到附近一家餐館內吃消夜，觀看巨型銀幕上播放的球類比賽，一邊談天說地。

老大結婚時，弟弟做伴郎，等弟弟成婚時，老大負責拍攝照片集；每逢節慶，他倆會從網路上找到對方住家附近的商店採購禮物贈送彼此，同時也是照顧小型商家的生意。兄弟倆雖相隔千里，卻時常各自打開電腦一起玩遊戲，互通電話嬉笑連連。

由於疫情 干擾，哥哥的五十歲生日延後一年慶祝，弟弟自加州飛來美東，買了一個精緻的蛋糕要給哥哥慶生。當弟弟端著蛋糕靜悄悄地擺到哥哥面前時，哥哥驚喜得說不出話來，只是咧著嘴笑得久久未能合攏。

這一家人要離開了，兩個孩子聽從母親的吩咐，禮貌地向我們揮手道別。望著他們的背影，祝福他們。