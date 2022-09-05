盈芳在波士頓 的殯儀館把中中那小小一包白白軟軟的骨灰抱在懷裡，悲傷欲絕。三十四年前的同一天，我們在紐約曼哈頓的西奈山醫院欣喜抱著剛出生的中中，一個白白軟軟的可愛男嬰。失去獨子那種悲痛，除了全身顫抖，眼中已承受不了淚水。

今年一月十八日，半夜我突然驚醒，無法入睡，後來知道這晚中中入住醫院，因為怕我們擔心所以一直隱瞞病情；二月十四日一早我正要去上班，中中通知我們盡快趕去醫院，他得知癌症 已確定無法治癒，我們惶恐慌亂地從普林斯頓趕到波士頓麻省總醫院。

「sorry ！媽媽、爸爸」，這是中中在病床上看到我們時說的第一句話，醫生們已經放棄治療，我的內心一定是不肯接受現實，雖然知道奇 蹟不太會出現，但是總懷著一絲希望。中中情緒還好，他還想買甜點給我們吃，又想約好周末去餐廳吃美食，但我們知道這個願望不會實現。

二月十七日傍晚，中中呼吸有些困難，醫生、護士忙著替他換藥，窗外沒有風雨，但窗子卻碰碰作響，烏雲滿天。晚上十點十分，中中呼吸停止，就這樣，在我們還沒有做好心理準備說再見的情況下，他突然地走了，盈芳一直撫摸著中中的面頰祝禱，我的腦子一片空白，沒有任何情緒，撫摸並親吻了他的額頭，最後一次握著那溫暖的雙手，再見了中中。

離開波士頓那個陰冷的早上，寒風撲面，淚水未乾，在醫院大門口徘徊許久，中中的遺體就在醫院的地下室，最後盈芳說，走吧！是要走的，但是真不知道以後要怎麼走下去？

「中中，回到家了」，輕摸著骨灰罐的手不自主地顫抖著，淚水像關不住的老鏽水龍頭，不停滴下。

我晚上掙扎著睡不著覺，頭腦好像被烘烤，無名的緊張、懼怕會在半夜突然罩下來，覺得像被電流撃中，從頭傳導到全身；也多次覺得冰寒從心臟輻射到四肢，在厚棉被中會瑟瑟發抖，每晚只祈求上天能賜我平靜安寧的心，讓我小睡一會兒。

我每天心中充滿憂懼，任何事情都不想去做，再累也不能躺回床上；床，只有晚上有勇氣睡上去。整日焦躁不安，無法安靜久坐，只要起床後就走動個不停，有時吃飯也站著、走著吃，一天行走的時間超過十小時，雖然覺得疲累不堪，但是無法停止行走，焦慮症開始影響到我的曰常生活。

有一天在購物中心裡面，周圍都是歡樂的人們，我在大鏡子裡突然看到我自己，精神潰散，衣著邋塌，身體瘦弱而行動遲鈍，與幾個月前的我判若兩人，我告訴自己不能再這樣活下去了，要堅強起來。

有人形容人生像一塊畫布，可以任你揮灑，有人畫的色彩繽紛，有人畫的灰黑暗淡，我一生努力地把我的畫布弄得多彩，卻在畫面快完成時，畫布突然被人弄了個大洞，驚愕地看著這個有破洞的彩色畫，再重新畫過已不可能了，要如何修補也是茫然，就這麼殘破地總結一生吧？還是把這人生的畫面修補得更多彩？至少盡力不要讓彩色畫變成黑白畫吧！

天空是那麼的藍，中中你去那裡了？飛翔的老鷹，你有看到中中嗎？