那年跟友人乘遊輪從智利首都聖地牙哥 出發的南美洲旅遊。Puerto Montt 是智利南部的一個商業城市，遊船將在這裡停泊一天，早上跟團隊導遊轉了一圈便是自由活動時間。

離開美國已五天，忽然非常嘴饞，想念我最愛的零食「芝多司」（Cheetos）芝士鬆脆條，心想這個受歡迎風行全球的零食，在這裡超市一定可以買得到。

導遊說，碼頭兩里外有一家大超市，沿路海岸步道 不錯，可以慢慢走去，於是我們便跟著指示往超市走。

這個超市很大，我們走進去才發現全是說西班牙話的本地人。這下我有點傻了，怎樣找我要的芝多司？走了這麼遠的路不甘願無疾而終，想了一下，我只知道西班牙文的馬鈴薯是「papa」，在哪裡是「donde」，心想若找到薯片區域就可以找到芝多司，於是找了一個職員詢問，「Donde papa？」加上表演咬和脆的表情，她知道了，便指了店後面給我看。

果然在薯片的通道上看到芝多司，包裝的顏色跟美國不同，美國是橙紅色，這裡的是淺檸檬綠色，於是馬上抓一大包，慢慢走回船上。

我有個很不好的習慣，但卻是我的至高享受：晚上上床，拿本中意的書，吃零嘴，然後滿意地見周公。

那晚我在床上一切就緒，撕開芝多司，期待中抓了幾片往嘴裡塞。這是什麼東西？完全不是我熟悉的芝多司，馬上拿張衛生紙全吐出來，再把這包芝多司拿起來細看，才看到這包芝多司是沒油沒鹽的產品。媽媽咪呀，沒油沒鹽，怎麼可能好吃？只好把它丟在垃圾桶裡，失望地乖乖睡覺去。

經過這次教訓之後，到某些國家旅遊時，都會自己帶上一包芝多司備用，免得掃興。