一九八二年九月，我家老爺剛從位於紐約曼哈頓 東河（East River）旁的康乃爾醫學院拿到博士學位之後，我們一家三人直奔麻州查理士河（Charles River）畔的麻省理工學院癌症中心，繼續他的博士後研究。二○二二年八月，時隔近四十年後，我們竟然因為小兒子和媳婦要來紐約皇后區參加一位好友的婚禮，請我們從馬州哥倫比亞小城開車北上，照顧及陪伴兩個孫子。

根據事先上網查過的資料，從我們家裡出發，只需要花三個半小時就可到皇后區長島市的旅館；沒想到那天沿途交通繁忙，頻頻塞車，竟然花了我們快六個小時才安全抵達旅館。在新澤西州這頭排了長龍，擠進林肯隧道（Lincoln Tunnel）後，一出隧道鑽進紐約市 曼哈頓區有名的東四十二街時，真是讓我們看傻了眼，不是兩旁霓虹燈閃爍不停，便是街道上行人來去匆忙，不是久居寧靜社區、時時有藍天綠樹湖水步道相伴的我們所能想像。

星期六早上，趁我家老爺和兒子在招呼兩個小朋友的時候，我信步走出旅館，撲面而來的是紐約市地下鐵在高架橋上行駛的巨大聲響，這當頭的轟隆聲，立刻讓我想起我們住在曼哈頓時的那段日子。我們除了每周固定搭地鐵 上中國城採買之外，周末還會帶著兒子坐地鐵，去布朗市的動物園玩、看洋基隊和大都會隊的棒球賽、參觀自然博物館及大都會博物館的展覽、到卡內基音樂廳聽音樂會、在紐約中央公園遛達、登上自由女神像和當時還是全球最高建築物的世貿雙子星大樓等，住在大紐約區的無車市民，全都靠著這無遠弗屆的地鐵網來去自如。

沿著高架地鐵行駛的方向遠望，隱隱約約的好像看到一座鐵橋，那應該就是連接曼哈頓區和皇后區的大鐵橋。為了紀念紐約市第一位連任三屆的市長，現在叫昆斯博羅橋（Ed Koch Queensboro Bridge）。Koch 先生當市長時，我們正好住在紐約，那時就覺得他是一位有魄力造福市民的好市長。

沿途看到不少人出來運動，有遛狗的、慢跑的、健行的和踩著滑板的。走了將近一英里的路，大橋豁然在眼前，進了濱河公園，看到不少人在運動和打棒球。當我進一步走向河邊時，在藍天白雲襯托下，清晰可見曼哈頓的摩天大樓和九一一事件後在原址新建的世界貿易中心一號大樓。為了紀念一七七六年簽署的美國獨立宣言，該世貿大樓樓高特為一七七六呎，至今許多紐約市民還是叫它自由塔（Freedom Tower）。鐵橋那頭是連接曼哈頓區的東六十街，往上游走應該會看到我們以前住在靠近河邊的東七十街。但事與願違，心中不勝惆悵。

在回旅館的路上，高架橋上的地鐵聲仍不斷充塞在我的耳旁；抬頭望去，竟然還看到不少人在地鐵車邊的人行道旁行走和慢跑。習慣了馬州哥倫比亞小鎮的寧靜，我對紐約市的市民能夠在這喧囂的環境裡生活，升起無限欽佩之心。不過想了想，四十年前年輕的我，不也是和他們一樣，好好地住在這嘈雜的地方。或許這就是我們常說的，「人有無限的適應本能吧！」