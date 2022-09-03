媳婦在大學與兒子認識，當時她單獨定居洛杉磯，她飼養的小獵犬（beagle）多彼大約四、五歲，受過行為訓練，平日定期梳洗保養，媳婦幾次回台灣時託我照顧多彼，於是開啟了我人生中的狗緣。

後來媳婦從動物收容所領回小兩、三歲的馬提，也是雄性小獵犬，與多彼「兄弟」和平共生，孫子、孫女自幼與狗為伴，留下不少人畜共處的溫馨畫面。

然而狗也有健康問題，保險 條件高且昂貴，有天半夜，黑暗中怪聲連連，循聲探尋竟是多彼，牠口冒鮮血，狀態嚇人，立馬飛車送狗急診，X光片照出一根數寸長的竹籤貫穿胃壁，出血不止，刻不容緩立即手術 。原來那天孫子生日聚會，準備餐食待客，多彼偷偷叼走一塊串燒牛肉，竹籤連肉囫圇吞下，結果狗主徹夜未眠，接著每日醫院探視，不久便收到一張數目龐大的醫狗帳單。

多彼年歲漸長，毛漸稀白，步履蹣跚，耳已失聰，與牠四目相望，那一雙溫馴無邪的大眼，靜默歪頭望著你的指手畫腳，令人感嘆自然生命的極限。又一夜裡，兒、媳聽見後院莫名騷動，趕緊起身察看，竟是一頭郊狼緊咬多彼喉嚨，多彼無力脫身，千鈞一髮間，兩人奮起嚇退郊狼搶回多彼，牠已躺在血泊中，送醫急救發現多彼喉頭已傷，聲帶重損，從此失去狗性雄風，再也無法引頸高吠，只能發出唔唔悶聲，似在抗議生命的不公。

這次事件，想必是多彼夜間鑽出狗門去後院溜達，因為耳聾不察郊狼暗地埋伏，又加老弱難敵郊狼勢在必得的凶猛。為了防範再發，兒子和老公花了整個周末，設計測量，又釘又鑽，終於打造一圈銜接車房狗門的鐵欄，防止郊狼爬越，同時提供狗的安全活動空間。

多彼術後元氣大傷，每天靜默踱步搖搖欲墜，健康每況愈下終至無法站立，醫生說牠生命就在盡頭，建議就此送走多彼。我們滿心淒淒難捨，但能奈何？

那天風和日麗，媳婦將多彼抱到後園享受和風煦日，我們的心情卻是無比暗淡，媳婦在側不捨地輕撫氣若游絲的多彼，眾人也都跟進，默默地和多彼做最後的道別。就在傍晚時分獸醫如約到來，給多彼注射藥劑，多彼漸入沉睡從此長眠，永遠離開我們。

多彼走後，馬提形單影隻，經常佇立發呆，馬提也老了，多次進出醫院，後來發現身上不明腫瘤 ，雖經數月化療仍未阻止增生，幾次在化療後體力不支急救，花費高昂，然而兒媳仍然不捨言棄。結果腫瘤擴散到表皮，全身斑斑血痕，我們看在眼裡，痛在心裡，狗若能言，想必也會叫痛。

和多彼一樣，馬提晚年耳背，世界在牠眼裡是一片沉寂。牠已體無完膚，全身施藥，不可被摸不可被抱，盡失人狗之間最基本的溫情交流，可以想像牠的寂寞，和多彼一樣溫馴無邪的大眼閃著哀戚，令我心酸欲泣，不忍直視。

棄守朝夕共處十數年的愛犬談何容易？於是兒媳兩人為馬提換了新醫生，新醫生卻說腫瘤很快就會阻塞器官和腸道，屆時狗更痛苦，建議當機立斷早日安置馬提的善後，眾人聞言心痛。然而萬般不捨終須捨，兒媳終於約好醫生，在上個周末傍晚執行馬提生命終結的沉睡，去與多彼同伴長眠。