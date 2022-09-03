宋代名人蘇軾有詩云：「寧可食無肉，不可居無竹！無肉令人瘦，無竹令人俗。」蘇大學士是浪漫的也是務實的，一邊留下「人間有味是清歡」的名句，一邊大吃大喝名菜「東坡肉」，所以我想他的這詩句也是一種理想中的意境而已。

出生在我那個年代的大陸人，肉和竹都是無從選擇的，對我們來講都很遙遠。小時候，若是家裡有肉吃，便是歡天喜地的，竹子更是奢侈，需要去公園才可以看到，還不是所有的公園都有。

有一年和外婆回她的家鄉江西鄱陽湖鄉下，見家家戶戶都有小片竹林，我大喜過望，拉著各式竹枝擺造型一同合影。後來才知這些竹影掩映下，我覺得非常可愛和有特色的茅草房，是名副其實的茅房——廁所，怪不得我獨醉其中時，陪伴同行的表姊妹們都用非常詫異的目光看著我。

移居美國後，在南部偏遠區買了房子，後院挺大。第一個想到的是栽竹子，要學蘇大學士，附庸文雅一把，卻也因此了解竹子的負作用。竹子不會計畫生育 ，到處盤根錯節，它稍稍一努力，我們的房子就要處於危險之間；而且竹子也不懂鄰里邊界，它們肆無忌憚，隨心所欲地一伸展，鄰里為此會平添很多無妄的糾紛。

還有竹子惹蛇，這是我最害怕的，蛇的圖片都會讓我瑟瑟發抖，自然不敢去嘗試埋下這樣的定時炸彈，所以栽竹子美好的願望還是葬送於現實的考量中。

想起有朋友說，古人生活條件比現代人差很多，但他們很多生活選擇比我們隨性得多。朋友還說過，他們幼時鄉下房子的臥室和大廳裡竹筍會突然冒出來，他們便挖出來做菜吃，這對於現在的我們簡直是天方夜譚的事情。

在我幾乎放棄對竹子的奢求時，事情卻峰迴路轉。前幾年換房子，意外地發現新買的房子後面有一小片竹子，那款竹子竹葉和普通竹子區別不大，只是小很多，沒有竹竿、像小灌木一樣叢生著，雖無竹子的亭亭玉立感，但一樣有風過竹葉獨特的沙沙聲。

這一發現讓我驚喜不已，竹子離房子還挺遠，也不是那種長竹筍的品種，自然對房子沒有威脅，而且真正住進來後，我發現蛇的問題也迎刃而解。房子的後面有一個紗窗屋，坐在裡面太陽曬不著，雨水淋不著，蛇和昆蟲也侵犯不到，可以肆無忌憚地欣賞樹林四季的景色。

我還買了大花盆，移栽了幾棵竹子到室內，雖然和期待的大青竹有區別，但有勝無，添加點想像，也算終於領略到了「竹深樹密蟲鳴處，時有微涼不是風」和「西窗下，風搖翠竹，疑是故人來」的詩情意境，那懷揣已久的人生理想就這麼輕而易舉地實現了：也是食有肉，也是居有竹。