今年開年不久，困擾多年的住房問題圓滿解決了，這讓我實實在在感到苦盡甘來，可謂「苦盡甘來乃世態，時來運轉須靜候」。

當年剛搬進老年公寓時，沒有選擇餘地住進一套最頂層的六樓，朝向正北一室一廳的住宅。即使僅有的一點夏天夕陽西下時的餘光，也被窗外左側小高地上的林木嚴嚴實實地遮擋，吝嗇地連一絲陽光也不讓擠進來；每逢秋冬時日或春夏季陰天時，陰暗的屋內常常需要開燈。在這期間，老伴又患嚴重的睡眠困難，於是我只好另置一張簡易的單人床在客廳睡覺，減少對她入睡的干擾。

誰知，屋漏偏逢連夜雨，隔壁鄰居一位韓裔 老太太有一天深更半夜來敲門，開門後說了一些聽不懂的韓語。剛睡下，敲門聲又響起，就這樣連續幾次，致使早晨起來頭昏腦脹。自此以後，這種使人生畏的干擾隔三差五就來一次，有一次我實在忍無可忍，就拉動了床頭牆上有緊急情況時使用的拉線，叫來公寓辦公室值班員處理。儘管這樣，情況未見好轉，無奈之下，只好向公寓寫報告，請求換房。過後才知道這老太太患病，不久被家人接走，這才停下來。

幸運的是，我們當時的困境，不僅入了公寓辦公室一位負責人的眼，更是入了她的心。這位上了年紀的歐裔女士，今年三月初發來幫我們換房的通知，這消息令我們十分興奮，進而對她勤於職守、善解人意的作為深感敬佩。

很快地我們就得到一套在大樓的中間層、朝向東方的兩室一廳的住房，最令我開心的是，從此有了一個臥室兼書房的天地，真是愜意極了。

每當我從電腦前起身，站在窗前邊舒展筋骨邊向外張望時，公寓大院裡的景色盡收眼底；不遠處七號公路旁邊高大華麗的樓群，以及在通向華盛頓DC的高架地鐵 軌道上，往返列車來回穿梭的景色，都展現在眼前。

尤其是晚上，樓群燈光通明、霓虹閃爍。這繁華祥和的夜景，不失是一劑緩解疲憊的良藥。