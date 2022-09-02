自從外子離世、孩子離家以後，我每年最怕的就是過生日了，尤其疫情 以後交往出遊都受限制，只有徒然在家自怨自艾的淒涼晚景。

三年前，我開始成立一個「單身俱樂部」，聚集一些和我一樣獨居的老人朋友相約去餐館聚餐或郊遊，互相慶生取暖，使自己脫離寂寞孤單的苦海。

我住的房子是一幢百年以上的老屋，雖然木質精良，但設計建築老舊，到處都陳舊待修，恰如人體的老化，身體各部位都出狀況，車房電動門遙控失靈、樓下的日光燈也因插座系統老舊失修而待換，使自己的心境進入一片黑暗世界。我本身是學美術的，一切講究創新，就算不斷地學習仍是「閉門造車」、難跟上時代的腳步，心裡的鬱卒感更是與日俱增。看著滿屋子的廢物，我腦子裡忽然想到我看過的一個電影 ：「A Bucket of List」（一桶計畫清單），描述兩個在醫院相識的絕症老人，將自己人生未竟的希望列個清單逐一實現。

於是我也將我真正需要的物品列了一個清單讓兩個孩子知道，不久我就收到女兒寄來給我的第一份驚喜：一個蘋果手表。我設定好戴在手上後，馬上就發覺了它對我的實用性。我這個人做事很專注，只要一進入網路世界就會忘我，可是我忽然聽到手表有響聲，一看表面上有警告的字句：「你已經坐了許久，該起來走動、活動一下了，保持你的健康」；另一天我走路去家附近的超市購物時，手表又有響動，表面上出現了一朵絢爛開放的花朵，上面寫著：「你今天的運動已經達到了預設的目標，繼續努力讓你的身體更健康！」我的腳步就更輕鬆愉快了。

生日那天，我依約和十個朋友在餐館見面，大家和小孩子一樣吹蠟燭、許願、唱歌、切生日蛋糕、照相、交換禮物，真是樂開懷。

帶著朋友的祝福和收到的禮物回到家裡，發覺兒子正蹬在梯子上，在車房裡幫我換修全新系統的LED照明裝置，這時我想到，前年他幫我裝在前門的錄影門鈴電子鎖，真是實用的禮物，也覺得有兒子真好。

他幫我在樓下車房裝了五個連續的LED燈組，他離去後，我並沒有「人去樓空」的淒涼感，反之，看到大放光明的車房不再是以前的黑暗世界，恰如我的心境感覺前途一片光明，就如我每周在公園和年輕人一起做健身 運動跳舞時，腳下輕快，真忘了自己的年齡。

境隨心變，過完生日使我心境大好，覺得前途一片光明，我的人生才開始啊！我還有好多未完的心願等著我去做，我必須保持健康的身體來實行我的計畫。