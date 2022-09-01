一到夏天就想到用冰來冷卻自己的舌尖喉嚨和身體，通常會去吃冰淇淋讓自己降溫。前些日子與幾位朋友相見，在Mary夫婦家做客時，吃到二、三十年都沒吃過的刨冰，裡面有好多種東西，紅豆、愛玉、木薯丸、仙草、Q彈的芋頭丸、粉圓等等，邊吃邊聊天，回憶小時候在台灣路邊攤吃刨冰的情形，一口下去清涼無比的感覺，那種美好的青春時光。歲月一去不復返，但刨冰記憶可是再復返。

這些刨冰裡的幾樣寶貝都是Mary自己親手製作，吃完刨冰，接著Jack當場調製日本 茶凍，坐在餐桌上的我們可以聞到從廚房飄出來的紅糖漿味非常香醇，再配上Mary做的甜點，實在是難以形容的香醇美滋味，為這頓敘舊午餐畫下完美的句點。

Jack真是萬能，不但有高境界的廚藝還有精細的手藝，看他親手買來非常好的木料的舊餐桌，全部刨光再細貼精緻桌面和椅子，煥然一新，變成非常講究的餐桌，一用就是多年。不但如此，他的麻將桌就做了三種不同的形式，一是固定桌還添加桌邊伸縮性放茶杯及麻將的小抽屜，另外還有活動式及攜帶式，真是古典又考究，每個環節都環環相扣，看不到一個釘子。不僅如此，他還自己做沙發椅套及整個屋頂邊的修飾，經由他的靈活手工，變得美輪美奐。

剛認識時並不知道他有如此巧手，每次去他們家後院喝茶時，他就會拿出相簿給我們看他拍的照片，那些照片都是用他的專業攝影 機拍下，像剛開的花苞到豐滿盛開的花朵，或正在樹尖展翅飛翔的鳥兒，要不就是停在花蕊上栩栩生動的蝴蝶，沒想到他的愛好如此多樣，這個電腦工程師有如此全能手藝讓我驚嘆不已。

這對夫妻真是萬能夫妻又好客，到他們家做客可是享盡款待，男女主人什麼東西都是自己親自動手做，真是太棒了。