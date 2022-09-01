老家近海，從不曾聽聞掌勺人為魚、蝦的新鮮與否傷神。小時候，省公路邊有一家鄰居舊識開的海產店，食材大抵現撈，我的訂婚宴、 回門宴皆由他們主事，賓主盡歡、杯盤朝天；海產店鼎盛時期，出了村子，沿海公路餐廳林立，學校同仁摩托車雙載，前往大快朵頤一番，情景猶存。

加州 海岸線綿長，海釣的人沒有鮮不鮮的困擾，老外超市急凍產品也都沒問題，但若是偏好活魚或整條魚的購買習性，亞裔 超市裡解凍的魚，翻貨率不夠迅速的話，偶爾碰到鱗片脫落、腮邊發暗、魚肉鬆弛的倉底物，嗜魚又怕腥的人徒呼奈何，鮮不鮮？腥不腥？這是我老姊的口頭禪。

有些海灘港口也賣剛上岸的捕撈物，囿於時間和地域的限制，我倒沒那麼上心，特地跑一程。

十六年前，久未聯繫的老同學家近麗浪多海灘（Redndo Beach），匆匆走玩，吃了一頓美味的海鮮鍋，以為不過丁點小地方。年輕人會吃會玩，那日老三帶我們舊地重遊，穿過風帆裝置的木板道，才知別有洞天，來到一家名叫Quality Seafood的魚鋪，只見一長落的攤子上堆滿各式各樣的魚，琳瑯滿目叫不出名號；趁著父子倆挑魚，趕快到Oyster Bar去大開眼界，只見蛤蜊顆顆碩大、蚵仔肥美多汁，讓我差點又破戒，回想移民 前的歡送宴席上，同事們大啖生魚片、生蚵，一副人間美味此生足矣的神態，我也止不住好奇勇猛嘗試，下了飛機卻是又吐又拉，回憶至此，看到遊客捧著一盤生鮮，不禁勸阻自己：淡定，淡定，看看就好。

回到鮮魚鋪，父子倆已挑了一條紐西蘭紅魚，稱重計價一共五十三美元，夥計問：「煮？烤？炸？」老外烹煮海鮮就那麼幾招，我禁不住懷念起台灣廚師的手藝。七○年代，嶺口附近佛光山腳下有一間鐵皮屋，盛名遠播的是一魚三十六吃，魚頭、魚皮、魚肉變換著花樣，食客絡繹不絕，那美味真是此生難忘。

抬頭見隔壁三個精壯男士，一桌的螃蟹、龍蝦、蛤蜊，較年輕的那位跑進跑出張羅啤酒、備妥敲蟹殼的小木槌，不一會兒便張牙舞爪開吃，蛤蠣湯汁半空順喉而下，瞬間殘骸滿桌，真是豪邁。

我們的烤魚和烤紅椒、番茄、蝦也上桌了，灑了檸檬汁之後雙手並用又撕又扯，帶刺的魚在舌齒間剔攪，吃出了老饕的滋味，吃出了帶地氣的豪爽，拘謹的人此地不宜，請移駕木板道上的西餐廳。

不鮮的魚才得濃油重鹹，這魚鮮嗎？只有新鮮的魚才禁得起蒸煮或淡鹽燒烤。一條魚吃得我們三人心滿意足。

我把麗浪多的鮮魚鋪標註為自家私房地，偶爾來一趟，應該不為過。