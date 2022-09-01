聚會中，櫻知道我現在已不開車了，便告訴我，聚會結束後她要送我回家。

在車上，我對她說，三十年前我認識她的第一天，是我開車送她回家的，現在輪到她送我了。她回說，她清清楚楚地記得那天的情景，所以今天她一定要送我回家，而且以後每次都可接我送我，作為回報。

三十年前一個夏日的周末，我接到一位記者朋友的電話，說有一位剛來美國不久的年輕作家為她的新書辦記者招待會，那位作家也想多認識一些此地的文友，於是也邀我去參加。

我到了現場，見到的是一位二十出頭、嬌小娉婷、打扮入時的女孩子。在記者會的過程中，得知她單名一個櫻字，出生在中國大陸，成長在日本 ，大學剛畢業，移民來美國生活。早在十六歲時她就出了第一本書，這次的記者會是介紹她的第二本書。我一方面對她優雅的容顏、得體的談吐感到賞心悅目，一方面對她年紀輕輕就有此成就感到非常驚訝。

記者會結束，那位記者突然跟我說，櫻剛來美國，還沒有拿到駕駛執照，問我能不能送她回家？我欣然應允。就是這一送，使我與她結下了不解之緣。

我介紹她加入了我所屬的作家協會，與我成了會友；私下則成了忘年之交，三十年友誼歷久彌新。她在美國和日本都有親人，她每年都往返兩地，但不論在哪裡，都會與我保持連繫。

在周遭的朋友中，我被公認是技術最好的駕駛，凡有聚會，要接送年長者、不會開車者，或是需要到機場接送外來的文友，第一個被指名的就是我，加上我不是住在華人聚居區，參加社團的聚會或與朋友約會每次開車動輒百哩以上，我的汽車里程每年都在三萬哩上下。

好漢不提當年勇，即使是鐵漢，也抵擋不了歲月的侵蝕。近幾年來，我的聽力、視力都嚴重衰退，因皮膚癌兩次開刀，兩次大出血入院，最近又開始洗腎，尿毒素偏高，蛋白質、鉀、鈣又偏低，一日三餐，要吃十幾種藥和補品，每兩周還要打一次補血針，並同時抽血化驗，更曾因血壓 過低兩次站立時暈倒。以百病纏身來形容我，一點也不為過。終於，在家人與醫生商議後，對我判極刑，不准我開車了。

我現在搬到華人聚居區，步行十分鐘之內就有郵局、銀行、華人超市 、許多家中餐館、我的家庭醫生、專科醫生、藥局等等，藉著吃飯、買菜、購物，每天都要走點路，寓運動於解決生活問題之中，一舉數得；遇有要去稍遠的聚會，許多年輕的好友都會爭相接我送我，又何嘗不是另一種樂趣呢！

我認識櫻的時候她大學剛畢業，現在她的女兒也大學剛畢業。她的女兒還是小嬰兒時我就常常抱她，現在我則是常常和她共舞了。

天體的運行永無止境，時間的遞嬗也永遠不息。老一代的凋零，中一代的茁壯，幼一代的成長，如此世世代代，輪迴流轉也永無止息。