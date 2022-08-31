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短租房鄰居的辛酸

松竹

最近在報紙上看到一則新聞，報導有關短租房東的辛酸，心裡五味雜陳，在他們講的辛酸中，並沒把左鄰右舍的辛酸也包括進去，因為這些房東並不知他們做短租生意時，鄰居往往也是受害者，而我們就是其中之一。

六年前隔壁白人夫婦把房賣了，一對華人夫妻帶了兩個小孩住進來，我們很高興有華人鄰居。偶爾碰到面也互相打招呼。大約住了兩年，我們發現沒小孩聲音了，後來碰到面才跟我們說為了小孩上學，他們又買到好學區的房。這房就這樣空一段時間沒人住。

有天晚上十一點，我們正準備就寢，隔鄰後院竟然人聲鼎沸起來，似乎是一群年輕人的聲音，我們正納悶著，沒想到吵雜的音樂聲隨即響起。天呀！這麼晚了，又不是周末，這些人竟在後院開派對！我們被吵到無法睡覺，直到凌晨三點多吵雜的聲音才突然戛然而止，我們終於可以睡覺了。

萬萬沒想到這晚竟是噩夢的開始。

早上，我們夫妻倆拖著疲憊的身心去上班。下班回來，先生在後院發現了一隻男鞋，外加幾個空酒瓶，這些年輕人簡直玩瘋了。後來對面的鄰居告訴我們說也被吵醒，起來上廁所時從窗戶看到警車。原來警察來了，不然不知要吵到什麼時候，那真要感謝警察先生的恩德。過幾天，終於看到屋主回來，我們趕緊去問明白。他說朋友的小孩高中畢業，借他的住所聚會，向我們道歉，我們想應該不會有下一次了吧！

隔幾星期，有天下班回家，看到隔鄰的車庫前停了三部車，好幾個人在門口講話，他們不是華人，只見他們拖著行李開門走進屋内，那時我們才意識到隔鄰八成開始做短租生意。接下來的日子實在不寜靜，因為三不五時就有非常吵雜的人聲和音樂聲出現在他們家的後院，而且都是在夜深人靜時開始，真懷疑這些人是打從那裡來。

由於受干擾太多，我們到警察局去，把隔鄰的紛紛擾擾跟他們説，看能不能約束一下，但得到的答案竟是我們的臥房位置不好，剛好緊鄰隔鄰的後院。唯一能做的就是當他們實在太吵時，打電話叫警察，這是警察給我們的建議，實在是無奈中的無奈，只怪市政府允許這種行業的存在。

疫情間人人自危，隔鄰生意照常。要命的咳嗽聲在其後院隨時響起，嚇得我們連自家的後院都不敢去，深怕被感染，被感染者似乎把此屋當成隔離場所，真是有苦無人可訴。

在疫情仍然沒緩和下來的某個長周末，下午兩三點時，隔鄰震耳的音樂聲響徹雲霄，路邊陸陸續續停滿車子，人潮不斷走向隔鄰的大門，我想今晚又將是個無眠之夜。五點多，隔鄰後院吵雜的人聲加上高分貝快節奏的音樂，似乎要告訴全市的居民開趴了。過沒多久，對面鄰居來電，他們夫妻倆出門買菜，家卻回不了，因警察把我們這條街都封鎖，問我出什麼事，我往窗外一看，五、六部警車不知何時已停在馬路正中央，把我家車道也擋住了，好幾個警察就守在隔鄰的門口。接下來，直升飛機也不斷在空中盤旋並喊話，這個大陣仗八成是衝著隔鄰而來，一個短租生意竟然勞師動眾，浪費多少納稅人的錢。由於警察的到來，人潮終慢慢離去，總算還給我們一個寧靜的夜晚。

短租生意的興起原是讓短暫旅行者有家的感覺，原本是個不錯的創意，但總會遇到些不良的租客，把房子當成收費入場的遊樂場所；不但成鄰里間治安的問題，也讓鄰居深受其害，每天不知又有何方神聖會住進來，希望這些房東們能體諒我們的感受。

警察 華人 房東

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