高溫熱浪天氣，常見季節性健康問題，也稱「熱射病」，醫生朋友說：「主要是因為熱作用於人體，造成大腦體溫調節功能紊亂，體內聚集的熱量不能及時揮發，隨之出現一系列疾病，如：熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭，若得不到及時救治，會造成生命危險」。

小學同學戴新旅居海外四十多年，成家立業、生兒育女，退休 之前曾和老伴商討，「落葉歸根」的問題，然而計畫永遠趕不上變化，尚未有結論，妻子不幸因病去世，打亂計畫。

現在兒女們均已成家立業，有各自的生活，戴新決定「不如歸去」，不再猶豫，處理了房子、車子，一些雜事後，打道回府。

返台定居，住的問題不大，因為父親留下一間眷舍改建的公寓，多年來委託一位朋友代管，沒出租可馬上入住。

台灣生活方面，處處有溫情、驚喜加上濃濃的人情味，身心非常愉悅，附近有全年無休的便利商店，環境方面，雖說人多、車多、摩托車也多，有些不習慣，可是「食」的方面選擇繁多，醫療資源理想，生活十分便利，相較之前的四十年有如在深山隱居，現在是回到滾滾紅塵，有些樂不思蜀，只是他忽略了氣候對身體的影響。

千算萬算不如老天爺的一算，台灣屬於亞熱帶氣候，從六月到九月是夏天，平均氣溫攝氏三十三度到三十六度，有時甚至比馬來西亞、新加坡 這些熱帶國家還要熱。溫哥華屬於溫帶海洋型氣候，氣候溫和、四季宜人，夏季的氣溫一般在攝氏二十度左右，簡單來說就是冬暖夏涼。

炎熱的夏天來臨了，戴新出現呼吸困難、胸悶、胸痛、心悸、冒冷汗、暈眩等症狀，醫生說氣候變化產生的影響，老年人比年輕人敏感。

炎熱的天氣對健康造成許多困擾，有些毛病真的是「熱」出來的，例如中暑、熱衰竭、熱傷風，氣溫升高人體血管擴張，再加上流汗，身體水分蒸發，讓血液變得濃稠，容易出現血管阻塞，引起心血管疾病，脫水現象也會造成心跳加速，容易引起心律不整或衰竭，甚至死亡。

當初決定落葉歸根，戴新考慮過可能會出現的問題，可從來沒想過氣候會對他產生影響，自認是台灣土生土長的本地人，不會有問題，雖然在加拿大 生活的時間，確實是比在台灣居住的時間來得長，可是這裡是家鄉呀！難不成真的是受了環境的影響南橘北枳了嗎？不願輕言放棄，決定再給自己一個機會，熬過了一個夏天。

然而身體習慣了加拿大涼爽的氣候，台灣今夏又特別炎熱，身體開始陸續出現狀況，醫生警告，炎熱對老人健康影響甚巨，等閒視之，後悔莫及。屈於現實，無奈依依不捨的忍淚告別家鄉。

如何預防老人熱傷害？避免強烈陽光長時間照射、選擇適當的時段做適度的運動，衣著寛鬆、水分補充、舒爽的空調環境、室內空氣流通，多一分警覺；少一份傷害。