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胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

鐵門沙龍

嘉音

還記得小時候看西部牛仔槍戰片嗎？兩扇門推開，裡面就是酒吧，西部牛仔就在這裡面打架、槍戰。

我們一行人穿過優勝美地，路經一個鳥不生蛋的小鎮，想找一點吃的，卻只有一家餐廳開門。看到這家餐館坐落的街道，讓人感受到好像回到西部槍戰片的場景一般。這個一百五十年的老店，據說是加州歷史最悠久的酒吧。從優勝美地西北口出來，只要開幾哩路便會經過 Groveland小鎮，小鎮只有一條街，前前後後不到十分鐘就可走完。

走進酒吧，裡面一片黑濛濛的，第一個讓人起眼的就是天花板，密密麻麻不知道布滿了什麼東西，仔細盯著它看，原來上面都是錢，這到底是怎麼回事？於是把待者叫來問個清楚。

她說，拿著一張紙鈔裡面包著二毛五分錢，然後再穿過一個圖釘，往上丟就是了。說著說著她的就拿了一盒圖釘放在我們桌上說：「試試看吧！」我們盯著那盒圖釘大家都不動聲色，覺得這是不可能的任務；可是再不可能，天花板上也有上百將近上千的錢夾在上面。老闆說：這些錢是古時挖金礦工的保險，他們去挖金之前把名字寫在錢上，錢扔在天花板上，如果回來沒有挖到金礦，至少天花板上有錢還可以喝上一杯啤酒。

這個小店越看越有意思，我們就暫且不吃先逛個過癮。它的大鐵門頗有來頭，是一八五三年由英國運過來的，在多次的森林大火，都保護著這家小酒吧。酒吧的正中間上方一個巨大的麋鹿頭掛在牆上，俯覽全餐廳，看著客人們喝酒吃肉；餐廳的角落掛著巨大的鋸子，以及古老的鑿礦工具，看起來十分粗獷豪邁。

我們一行人從優勝美地出來，就是要找個可以喝飲料的地方，沒有想到遇到一個這麼新奇、新鮮的老骨董酒吧。因為路途遙遠所以幾個人都不敢喝酒，叫了一些果汁、飲料以及小菜就繼續上路。

看看其他客人叫了超大的漢堡加炸薯條，以及炸魚片，都是下酒好菜，看起來甚是美味。下回去優勝美地的路上不妨來此逛逛，十分有趣。

優勝美地 加州 保險

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